Le RWDM perd le mini-derby de la Zwanze au Parc Duden... et peut-être la tête de la D1 FFA

Malgré une entame de match parfaite et une ouverture du score tombée dès la 17e seconde de jeu, le RWDM Brussels a perdu le mini-derby de la Zwanze au Parc Duden face aux U23 de l'Union Saint-Gilloise, ce samedi. Youssef Hamoutahar s'est offert un doublé pour les Unionistes, qui restent dans le sillage du groupe de tête et qui reviennent à cinq longueurs de leur adversaire du jour.

Mini-derby de la Zwanze au Parc Duden ce samedi après-midi en D1 FFA entre l'équipe U23 de l'Union Saint-Gilloise et le R.W.D.M. Brussels, leader. Une rencontre avant laquelle les supporters molenbeekois se sont réunis pour, déjà, faire monter l'ambiance.

Dans le but évident de transcender leurs troupes, ce qui a fonctionné. Au Joseph Marien, le RWDM a en effet ouvert le score après... 17 secondes de jeu, via Redouan Belkaious (0-1, 1e).

Trois buts en 30 minutes pour les U23 de l'Union

Les espoirs unionistes n'ont toutefois pas tardé à réagir et ont égalisé grâce à Youssef Hamoutahar (1-1, 14e), avant de prendre les commandes avant la demi-heure de jeu via Sekou Keita (2-1, 21e). Après un début de partie loupé, les U23 de l'Union ont largement dominé la première période et ont même inscrit le 3-1 avant de rentrer aux vestiaires : doublé de Youssef Hamoutahar (3-1, 41e), qui a prolongé cette semaine jusqu'en 2029.

Il était temps que ça s'arrête pour le RWDM, revenu sur la pelouse avec de meilleures intentions. Les visiteurs ont même bien failli faire 3-2 sur coup franc, mais c'était sans compter sur l'arrêt de Vic Chambaere (55e).





Première défaite en D1 FFA pour le RWDM

Un arrêt décisif, puisqu'au lieu de voir leur adversaire revenir dans le match, les U23 de l'Union Saint-Gilloise ont pu enfoncer le clou une vingtaine de minutes plus tard grâce à Mohamed Asri (4-1, 74e). Le RWDM a réduit l'écart dans les dernières minutes sur penalty, via Niklo Dailly (4-2, 90e).

Le RWDM concède sa première défaite de la saison et pourrait perdre la tête de la D1 FFA en cas de victoire du RFC Meux à l'Olympic Charleroi, ce samedi soir. De son côté, l'Union U23 revient à la hauteur de Rochefort et Tubize-Braine, qui jouent également ce samedi soir.