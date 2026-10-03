Nathan De Cat a refusé un grand club et explique pourquoi il a privilégié Hoffenheim

Nathan De Cat a fait un choix fort l’été dernier. Le milieu de terrain de 18 ans a quitté Anderlecht pour Hoffenheim, alors que le Borussia Dortmund et le VfB Stuttgart étaient également intéressés. Dans une interview accordée à Bild, le jeune talent explique pourquoi il n’a pas opté pour un plus grand nom.

Pour Nathan De Cat, la décision était avant tout liée à son évolution en tant que joueur. “Les personnes qui prennent les décisions ici étaient très importantes pour moi. Et bien sûr, la perspective d’obtenir du temps de jeu. Pour un jeune joueur, le plus important est d’accumuler un maximum de temps de jeu”, a-t-il confié à Bild.

Hoffenheim a déboursé environ 17 millions d’euros, hors éventuels bonus, pour le faire venir d’Anderlecht. De Cat y a signé un contrat de cinq saisons. Dortmund et Stuttgart n’ont donc pas réussi à le convaincre de choisir leur projet.

De Cat a délibérément choisi Hoffenheim

“Je pense qu’il faut choisir les bonnes personnes et la bonne prochaine étape au bon moment. Hoffenheim était tout simplement la meilleure option pour moi”, a déclaré De Cat, qui a rappelé que l'objectif de Hoffenheim était de jouer la Ligue des Champions à l'avenir.

Malheureusement pour Nathan De Cat, ses débuts à Hoffenheim ne correspondent pas au temps de jeu espéré. Lors des quatre premières journées de Bundesliga, De Cat n’est monté au jeu qu’à deux reprises, pour un total de 32 minutes. Face à Stuttgart et Paderborn, il est même resté sur le banc durant toute la rencontre.

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La patience est bien sûr de mise, et Hoffenheim lui a déjà donné du temps de jeu en Coupe d'Europe - mais le jeune belge n'y a pas brillé. Lui qui a également été laissé de côté par Gil Swerts au coup d'envoi avec les Espoirs traverse la première passe difficile de sa jeune carrière...