Nathan Ngoy ciblé par une vague de messages racistes après Belgique-Turquie

Pour une embrouille avec Arda Güler, Nathan Ngoy a été victime de nombreux messages racistes sur les réseaux sociaux après la rencontre entre la Belgique et la Turquie, disputée ce vendredi soir à Sclessin dans le cadre de la troisième journée de Ligue des Nations. Des comportements inqualifiables.

Il n'y a pas que dans le bloc visiteur normalement prévu à cet effet et comportant un peu plus de 1.000 places que les supporters turcs ont occupé les travées de Sclessin, ce vendredi soir.

Une petite partie de la Tribune 2, toute la Tribune 4 et une plus grande partie de la Tribune 1 étaient aux couleurs des Crescent-Étoilés, qui n'ont cependant pas pu résister, sur la pelouse, aux deux frappes de Kevin De Bruyne et au premier but de la saison de Romelu Lukaku.

Nathan Ngoy victime de messages racistes après son embrouille avec Arda Güler

Marquée par sept cartes jaunes (notamment pour Youri Tielemans et Kevin De Bruyne, qui seront suspendus à Paris lundi soir), la rencontre s'est déroulée dans un bon esprit... jusqu'aux dernières minutes et aux quelques altercations qui ont éclaté, dont une entre Arda Güler et Nathan Ngoy, qui a aussi valu un avertissement aux deux hommes.

"Il a commencé à me pousser et à me dire des mots en turc. Je n'ai pas compris. Je regrette un peu, je sais que je dois travailler sur le fait de savoir garder mon sang-froid. C'est un mauvais côté chez moi, mais je resterai plus calme la prochaine fois", répondait le défenseur mûr du LOSC dans la zone mixte de Sclessin.

Des propos d'une maturité diamétralement opposée à celle de supporters turcs (et pas seulement quelques-uns...), qui n'ont rien trouvé de plus malin que de commenter d'une volée de messages racistes la dernière publication Instagram du Diable Rouge, qui compte d'ailleurs plus de 2 300 commentaires, contre un peu plus d'une centaine pour les précédentes. Nous adressons notre soutien à Nathan Ngoy.



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