Né à Uccle, binational convoité et révélation aux Pays-Bas : Nolhan Courtens a sauté dans la cour des grands

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Né à Uccle, binational convoité et révélation aux Pays-Bas : Nolhan Courtens a sauté dans la cour des grands
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Jeune binational belgo-congolais, Nolhan Courtens est l'une des révélations du début de saison en Eredivisie. Le milieu de terrain de Heerenveen a gagné sa place et impressionne, à tel point que la Fédération congolaise s'est déjà manifestée pour convaincre celui qui a porté les couleurs de la Belgique dans les catégories U16 et U17.

Les exemples de jeunes joueurs belges qui ne se révèlent non pas en Jupiler Pro League, mais bien en Eredivisie, la première division néerlandaise, sont nombreux.

Le dernier en date ? Nolhan Courtens. Passé par les centres de formation du Sporting d'Anderlecht, de Tubize, de l'Union Saint-Gilloise, de Malines et de l'Antwerp, le jeune milieu de terrain évolue sous les couleurs de Heerenveen depuis l'été 2025.

Après avoir disputé une dizaine de matchs avec les U21, le natif d'Uccle, âgé de 19 ans, a fait ses grands débuts en équipe première en fin de saison dernière et a désormais gagné une place importante, puisqu'il a disputé cinq des sept premiers matchs de championnat de la saison, dont quatre dans la peau d'un titulaire, et a inscrit deux buts.

Entre Belgique et RD Congo, Nolhan Courtens n'a pas encore tranché

Une étoile montante qui risque d'être confrontée à un choix crucial dans les prochains mois, puisque Nolhan Courtens, qui a porté les couleurs de l'équipe nationale belge chez les U16 et les U17 aux côtés de Josué Kongolo, Amine Boukamir, Robin Mirisola, ou encore Julien Duranville et Rayane Bounida, possède la binationalité belgo-congolaise.

Lire aussi… Débuts loupés pour Jorthy Mokio avec la République démocratique du Congo
"Le choix ne s’est pas encore présenté : j’ai été appelé deux fois par la RD Congo, mais je n’ai malheureusement pas pu jouer ces deux matchs à cause d’une petite blessure qui m’a éloigné des terrains pendant une semaine. C’est étrange que cela se soit produit, car je ne suis pas souvent blessé. J’en suis reconnaissant et j’ai pu préserver mes racines congolaises malgré ma vie en Belgique, mais je n’ai pas encore fait mon choix", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Flashscore. Son profil est en tout cas de plus en plus observé par les deux Fédérations.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Heerenveen
RD du Congo
Nolhan courtens

Plus de news

Débuts loupés pour Jorthy Mokio avec la République démocratique du Congo

Débuts loupés pour Jorthy Mokio avec la République démocratique du Congo

16:30
Ce que les Diables n'ont pas bien fait contre la Turquie : "C'était spectaculaire, mais..." Interview

Ce que les Diables n'ont pas bien fait contre la Turquie : "C'était spectaculaire, mais..."

15:00
Huis-clos mais stade à 75 % plein : l'étrange situation avant Croatie - Angleterre en Ligue des Nations

Huis-clos mais stade à 75 % plein : l'étrange situation avant Croatie - Angleterre en Ligue des Nations

16:00
Lieu de rassemblement, horaires : ce que les supporters des Diables doivent savoir avant d'aller à Paris

Lieu de rassemblement, horaires : ce que les supporters des Diables doivent savoir avant d'aller à Paris

13:30
Nathan Ngoy ciblé par une vague de messages racistes après Belgique-Turquie

Nathan Ngoy ciblé par une vague de messages racistes après Belgique-Turquie

14:00
2
La bonne affaire pour la Belgique au classement FIFA

La bonne affaire pour la Belgique au classement FIFA

12:00
🎥 Les fumigènes sont de sortie : les supporters du RWDM chauds avant le derby contre l'Union U23

🎥 Les fumigènes sont de sortie : les supporters du RWDM chauds avant le derby contre l'Union U23

14:30
Nathan De Cat a refusé un grand club et explique pourquoi il a privilégié Hoffenheim

Nathan De Cat a refusé un grand club et explique pourquoi il a privilégié Hoffenheim

11:30
Le pire est évité : des nouvelles d'Ilyes Ziani, sorti sur civière avec le RWDM

Le pire est évité : des nouvelles d'Ilyes Ziani, sorti sur civière avec le RWDM

12:55
"Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse

"Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse

08:40
1
Excellente nouvelle pour les Espoirs de Gil Swerts avant Danemark-Belgique ce lundi

Excellente nouvelle pour les Espoirs de Gil Swerts avant Danemark-Belgique ce lundi

09:20
Romelu Lukaku avait un message clair pour Fenerbahçe : "Ils auraient pu gérer ça différemment"

Romelu Lukaku avait un message clair pour Fenerbahçe : "Ils auraient pu gérer ça différemment"

08:10
Les adieux d'une légende : Edin Dzeko a joué son dernier match avec la Bosnie-Herzégovine

Les adieux d'une légende : Edin Dzeko a joué son dernier match avec la Bosnie-Herzégovine

11:00
Wouter Vrancken a refusé des offres lucratives : "J'aurais pu y gagner deux fois plus qu'ici"

Wouter Vrancken a refusé des offres lucratives : "J'aurais pu y gagner deux fois plus qu'ici"

10:20
Yari Verschaeren évoque son départ d'Anderlecht pour la première fois : "Ca m'a fait mal"

Yari Verschaeren évoque son départ d'Anderlecht pour la première fois : "Ca m'a fait mal"

09:45
La France laisse filer des points face à l'Italie et ouvre la porte aux Diables Rouges

La France laisse filer des points face à l'Italie et ouvre la porte aux Diables Rouges

07:20
"Seul un coach ne voit pas ça positivement" : le petit regret de Van Bommel dans la belle soirée des Diables Interview

"Seul un coach ne voit pas ça positivement" : le petit regret de Van Bommel dans la belle soirée des Diables

06:00
1
De Bruyne magique, enfin le sourire de Lukaku : les notes des Diables contre la Turquie Analyse

De Bruyne magique, enfin le sourire de Lukaku : les notes des Diables contre la Turquie

23:00
3
King Kev reste King Kev, même à 35 ans : De Bruyne illumine Sclessin, les Diables se jouent de la Turquie

King Kev reste King Kev, même à 35 ans : De Bruyne illumine Sclessin, les Diables se jouent de la Turquie

22:37
La Roumanie et l'Ukraine humiliés à domicile, deux Anderlechtois en action en Nations League

La Roumanie et l'Ukraine humiliés à domicile, deux Anderlechtois en action en Nations League

07:41
Deux Diables Rouges suspendus lundi contre la France, et non des moindres

Deux Diables Rouges suspendus lundi contre la France, et non des moindres

22:45
🎥 Du grand KDB : deux buts de classe mondiale !

🎥 Du grand KDB : deux buts de classe mondiale !

22:26
La RAAL sanctionnée : un déplacement très attendu se fera sans supporters la saison prochaine

La RAAL sanctionnée : un déplacement très attendu se fera sans supporters la saison prochaine

07:00
Une ingérence politique claire : les Emirats menacent l'Angleterre en cas de sanctions pour Manchester City

Une ingérence politique claire : les Emirats menacent l'Angleterre en cas de sanctions pour Manchester City

20:54
Après Olaru, c'est un vrai cadre de l'Union Saint-Gilloise qui quitte sa sélection blessé !

Après Olaru, c'est un vrai cadre de l'Union Saint-Gilloise qui quitte sa sélection blessé !

20:10
Mauvaise nouvelle pour Charleroi : un absent ne reviendra pas tout de suite après la trêve internationale

Mauvaise nouvelle pour Charleroi : un absent ne reviendra pas tout de suite après la trêve internationale

19:45
Surprise : Emilio Ferrera est de retour en Pro League, cinq ans après Seraing !

Surprise : Emilio Ferrera est de retour en Pro League, cinq ans après Seraing !

19:00
Son pays ne l'a pas oublié : Anderlecht aurait reçu des offres pour l'un de ses grands talents l'été dernier !

Son pays ne l'a pas oublié : Anderlecht aurait reçu des offres pour l'un de ses grands talents l'été dernier !

18:45
"J'avais vraiment besoin d'aide" : Toby Alderweireld explique comment un psy a sauvé sa carrière

"J'avais vraiment besoin d'aide" : Toby Alderweireld explique comment un psy a sauvé sa carrière

18:15
Accord trouvé : un ancien espoir belge va lancer le renouveau de Bordeaux...en sixième division

Accord trouvé : un ancien espoir belge va lancer le renouveau de Bordeaux...en sixième division

17:30
Des noms à retenir : deux jeunes Belges titulaires avec l'équipe première de la Juventus

Des noms à retenir : deux jeunes Belges titulaires avec l'équipe première de la Juventus

17:00
Le retour de Théo Leoni au Lotto Park : Anderlecht s'impose sans forcer contre Reims

Le retour de Théo Leoni au Lotto Park : Anderlecht s'impose sans forcer contre Reims

02/10
Une star du Real Madrid a découvert Sclessin : "Notre peuple et mes coéquipiers me font confiance"

Une star du Real Madrid a découvert Sclessin : "Notre peuple et mes coéquipiers me font confiance"

02/10
Il faudra montrer plus contre Charleroi : le Standard battu à Lens

Il faudra montrer plus contre Charleroi : le Standard battu à Lens

02/10
Ça lui allait si bien : fini le numéro 10 pour Mika Godts avec les Diables Rouges

Ça lui allait si bien : fini le numéro 10 pour Mika Godts avec les Diables Rouges

02/10
La RAAL et Charleroi en plantent quatre, l'Union garde le rythme : le point sur les amicaux du jour

La RAAL et Charleroi en plantent quatre, l'Union garde le rythme : le point sur les amicaux du jour

02/10

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 8
PSV PSV 09/10 Heerenveen Heerenveen
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 10/10 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
Feyenoord Feyenoord 10/10 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 10/10 FC Twente FC Twente
Ajax Ajax 10/10 NEC NEC
Utrecht Utrecht 11/10 Willem II Willem II
Telstar Telstar 11/10 ADO Den Haag ADO Den Haag
Zwolle Zwolle 11/10 Cambuur Cambuur
Excelsior Excelsior 11/10 FC Groningen FC Groningen

Dernières réactions

051961rouche 051961rouche a propos de Nathan Ngoy ciblé par une vague de messages racistes après Belgique-Turquie Union 60 Union 60 a propos de "Seul un coach ne voit pas ça positivement" : le petit regret de Van Bommel dans la belle soirée des Diables Union 60 Union 60 a propos de "Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse Pogi Pogi a propos de "Pour une mi-temps ou pour une heure" : Philippe Albert réclame du changement face à la Turquie El Malvario El Malvario a propos de De Bruyne magique, enfin le sourire de Lukaku : les notes des Diables contre la Turquie Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Je ne peux pas regarder ça" : Olivier Deschacht dans de sales draps après ses propos polémiques Union 60 Union 60 a propos de "J'étais très énervé" : Thibaut Courtois revient sur le "seum" après la défaite face à la France en 2018 Union 60 Union 60 a propos de "Certains joueurs jouent les traducteurs" : Mark van Bommel s'explique sur la langue utilisée avec les Diables Union 60 Union 60 a propos de Vincent Mannaert n'est plus le directeur sportif de l'URBSFA, il occupera désormais un nouveau poste important Union 60 Union 60 a propos de "C'est au Real Madrid que je dois tout" : Courtois justifie sa pause avec les Diables Rouges Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved