Né à Uccle, binational convoité et révélation aux Pays-Bas : Nolhan Courtens a sauté dans la cour des grands

Jeune binational belgo-congolais, Nolhan Courtens est l'une des révélations du début de saison en Eredivisie. Le milieu de terrain de Heerenveen a gagné sa place et impressionne, à tel point que la Fédération congolaise s'est déjà manifestée pour convaincre celui qui a porté les couleurs de la Belgique dans les catégories U16 et U17.

Les exemples de jeunes joueurs belges qui ne se révèlent non pas en Jupiler Pro League, mais bien en Eredivisie, la première division néerlandaise, sont nombreux.

Le dernier en date ? Nolhan Courtens. Passé par les centres de formation du Sporting d'Anderlecht, de Tubize, de l'Union Saint-Gilloise, de Malines et de l'Antwerp, le jeune milieu de terrain évolue sous les couleurs de Heerenveen depuis l'été 2025.

Après avoir disputé une dizaine de matchs avec les U21, le natif d'Uccle, âgé de 19 ans, a fait ses grands débuts en équipe première en fin de saison dernière et a désormais gagné une place importante, puisqu'il a disputé cinq des sept premiers matchs de championnat de la saison, dont quatre dans la peau d'un titulaire, et a inscrit deux buts.

Entre Belgique et RD Congo, Nolhan Courtens n'a pas encore tranché

Une étoile montante qui risque d'être confrontée à un choix crucial dans les prochains mois, puisque Nolhan Courtens, qui a porté les couleurs de l'équipe nationale belge chez les U16 et les U17 aux côtés de Josué Kongolo, Amine Boukamir, Robin Mirisola, ou encore Julien Duranville et Rayane Bounida, possède la binationalité belgo-congolaise.

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"Le choix ne s’est pas encore présenté : j’ai été appelé deux fois par la RD Congo, mais je n’ai malheureusement pas pu jouer ces deux matchs à cause d’une petite blessure qui m’a éloigné des terrains pendant une semaine. C’est étrange que cela se soit produit, car je ne suis pas souvent blessé. J’en suis reconnaissant et j’ai pu préserver mes racines congolaises malgré ma vie en Belgique, mais je n’ai pas encore fait mon choix", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Flashscore. Son profil est en tout cas de plus en plus observé par les deux Fédérations.