Sébastien Pocognoli dans l'histoire de l'Écosse ? Mais pour de très mauvaises raisons

Après son échec à Monaco, Sébastien Pocognoli espérait rebondir avec une nouvelle casquette cette fois, celle de sélectionneur de l'Écosse. Mais tout ne se passe pas pour l'instant comme l'espérait celui qui a ramené le titre de champion à l'Union. D'ailleurs, ce samedi, il pourrait battre un triste record à la tête de la "Tartan Army".

Il espérait se refaire une santé au nord du Royaume-Uni après une expérience peu concluante au soleil du côté de Monaco. Mais pour l'heure l'aventure écossaise de Sébastien Pocognoli ne se déroule pas comme il l'avait imaginé. Le technicien belge pourrait bien entrer dans l’histoire de l’Écosse dès ses premières semaines à la tête de la "Tartan Army". Pas pour une victoire ou une qualification, mais pour un record dont les joueurs écossais se passeraient volontiers : celui de la plus longue période sans inscrire le moindre but.

Un record vieux de 35 ans

L’Écosse reste actuellement sur 422 minutes sans trouver le chemin des filets. Une série qui a débuté avant l’arrivée de Sébastien Pocognoli, avec les matchs disputés contre le Maroc et le Brésil. Depuis, les Écossais ont également été tenus en échec par la Slovénie (0-0), avant de s’incliner lourdement face à la Suisse (0-3).

Le dernier but écossais remonte ainsi à la 28e minute face à Haïti, lors de la Coupe du monde. John McGinn avait alors vu sa frappe déviée terminer sa course au fond des filets.

Vingt-cinq minutes pour ne pas "écrire l'histoire"

Le record historique de l’Écosse remonte à 1970-1971. À cette époque, la sélection avait connu une période de 447 minutes sans marquer. La série avait commencé après un but inscrit contre le Danemark, avant de prendre fin face à l’Angleterre, à Wembley.

Sébastien Pocognoli et ses joueurs ne sont donc plus qu’à 25 minutes de dépasser cette marque vieille de plus d’un demi-siècle. Si l’Écosse ne marque pas dans le premier quart d’heure de son prochain match, elle entrera donc dans les livres d'histoire. Chaque minute supplémentaire prolongera alors ce record peu enviable.





La situation est d’autant plus particulière pour l'ancien entraîneur à succès de l'Union que cette disette ne lui est évidemment pas imputable dans son intégralité. Nommé sélectionneur en août, le technicien belge a hérité d’une équipe déjà engagée dans cette série négative.

Mais quoiqu'il en soit de sa part de responsabilité, on imagine que "Poco" préfèrera que son nom soit associé à des records plus enviables.