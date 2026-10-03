Sébastien Pocognoli évite un triste record à la tête l'Écosse

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Après son échec à Monaco, Sébastien Pocognoli espérait rebondir avec une nouvelle casquette cette fois, celle de sélectionneur de l'Écosse. Mais tout ne se passe pas pour l'instant comme l'espérait celui qui a ramené le titre de champion à l'Union. D'ailleurs, ce samedi, il pourrait battre un triste record à la tête de la "Tartan Army".