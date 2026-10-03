Un cadre du Portugal prend la défense de Cristiano Ronaldo

Alors que la fin de l'histoire entre Cristiano Ronaldo et la sélection du Portugal pourrait tourner à l'eau de boudin, un cadre de la "Seleçao das Quinas" appelle au calme et tente de calmer le jeu alors que CR7 a quitté la sélection en cours de rassemblement.

Alors que la polémique enfle autour de Cristiano Ronaldo et de Jorge Jesus et qu'elle prend des allures d'affaire d'Etat au Portugal, Bruno Fernandes a choisi de calmer le jeu. Le capitaine de Manchester United, club dans lequel "CR7" a écrit une partie de sa légende, a révélé avoir échangé directement avec son capitaine en sélection après son départ du rassemblement portugais, consécutif à sa mise sur le banc face à la Norvège, mais surtout à son non montée au jeu.

Une affaire qui doit se régler en interne

Bruno Fernandes refuse surtout que cette affaire provoque une division au sein de la sélection ou du pays. "Ce qui s’est passé doit rester à huis clos", a-t-il expliqué, appelant le peuple portugais à ne pas prendre parti et à respecter les différentes personnes concernées.

Le milieu portugais a également tenu à rappeler le statut particulier de Cristiano Ronaldo. Lors de sa conversation avec l’attaquant, il lui aurait dit qu’il resterait "le plus grand symbole" de la sélection et du pays, quoi qu’il advienne. Pour Bruno Fernandes, les tensions actuelles ne peuvent effacer ce que "CR7" a accompli sous le maillot de la "Seleçao das Quinas".

"Le plus grand symbole du Portugal"

Cette prise de position intervient alors que Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement après avoir été laissé sur le banc contre la Norvège. Jorge Jesus avait assumé son choix, rappelant que le statut d’un joueur ne modifiait pas les règles collectives et que les décisions sportives lui appartenaient.



Bruno Fernandes tente donc de replacer l’épisode dans un cadre plus collectif en explicant que des désaccords peuvent exister au sein de n'importe quelle équipe, mais que quoiqu'il arrive, ils doivent toujours être réglés en interne. Et l'occasion de rappeler qu'à ses yeux, la longue histoire entre Ronaldo et le Portugal mérite, quoi qu’il arrive, le respect.