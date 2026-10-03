Un score trompeur ? La presse étrangère tempère les ardeurs après Belgique-Turquie

Ce score de 3-0 pourrait laisser penser que la Belgique s'est baladée face à la Turquie, vendredi soir à Sclessin. Ce n'était toutefois pas le cas, et c'est aussi ce qu'a noté la presse étrangère, qui estime que la donne aurait pu être bien différente pour les Diables Rouges si leurs adversaires avaient fait preuve d'un peu plus de réalisme dans le dernier geste.

Les Diables Rouges se sont imposés 3-0 contre la Turquie, mais la presse étrangère ne se laisse pas tromper par l’ampleur du score. Au-delà des éloges pour l’efficacité belge, le nombre d’occasions obtenues par les visiteurs marque surtout les esprits. Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio et les difficultés de la Turquie attirent également l’attention à l’international.

The Guardian a vu une Turquie menaçante

En Angleterre, The Guardian qualifie la victoire belge de confortable, mais y apporte immédiatement une nuance importante. Après l’ouverture du score, ce sont les Turcs qui se sont procuré le plus d'occasions. Ils n’ont toutefois pas réussi à transformer cette domination en égalisation.

Les chiffres le confirment : la Turquie a tenté pas moins de 23 tirs, contre 17 pour la Belgique, et a également remporté nettement plus de duels. Les Turcs ont aussi réussi seize dribbles, contre seulement quatre pour les Diables. Mais les visiteurs ont multiplié les occasions manquées.

VI : un score trompeur

Voetbal International estime aussi que le 3-0 ne reflétait pas vraiment le déroulement de la rencontre. Le média néerlandais a vu un match ouvert, dans lequel la Turquie s’est créé suffisamment d’opportunités, et a qualifié le score final de "quelque peu trompeur".

VI s’attarde aussi sur Romelu Lukaku. L’attaquant du Fenerbahçe a de nouveau débuté sur le banc, mais n'a eu besoin que d'une occasion une fois monté au jeu. Avec son but, il a scellé le score final et a une nouvelle fois boosté ses statistiques avec l’équipe nationale.



Lire aussi… Qui va remplacer Tielemans et De Bruyne en France ?›

AS retient surtout le cauchemar de Güler

Diario AS analyse le match sous l’angle turc. Pour Arda Güler, le joueur du Real Madrid, la mauvaise passe avec sa sélection se poursuit. La Turquie a entamé la Ligue des Nations par trois défaites et a déjà encaissé huit buts.

Le quotidien espagnol a toutefois vu Güler tenter de prendre son équipe en main. Dodi Lukebakio est lui aussi mentionné. L’ailier belge a été particulièrement actif, a délivré la passe décisive sur le 1-0 et a également trouvé deux fois les montants durant la rencontre.

La Turquie paie le prix de ses occasions manquées

Le quotidien français L’Équipe insiste également sur le manque d’efficacité turc. Les visiteurs se sont procuré des opportunités, mais ont manqué de précision pour réellement mettre la Belgique en difficulté. De son côté, la Belgique a bien plus sévèrement puni les erreurs adverses. Mundo Deportivo retient les conséquences pour la Turquie. Après trois défaites, l’équipe occupe la dernière place du groupe et la pression ne cesse d’augmenter.

Cette large victoire offre donc à nouveau trois points à Mark van Bommel, mais les médias étrangers identifient en même temps suffisamment de points à améliorer. La Turquie s’est créé bien plus d’occasions que ne le laisse penser le score final. Vendredi, la grande différence ne résidait pas dans le nombre d’opportunités, mais dans la manière dont les deux pays les ont exploitées.