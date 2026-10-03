Wouter Vrancken a refusé des offres lucratives : "J'aurais pu y gagner deux fois plus qu'ici"

Wouter Vrancken a pris la direction du Heart of Midlothian cet été, quittant Saint-Trond au terme d'une saison historique. Après des débuts compliqués, il prend ses marques en Écosse. Une destination surprenante, mais l'ex-coach des Canaris a expliqué son choix.

Après une saison historique à la tête de STVV, Wouter Vrancken aurait pu rester au Stayen et y disputer la première saison européeenne de l'histoire du club trudonnaire. Mais il a préféré vivre une première expérience à l'étranger et rejoindre le Heart of Midlothian, en D1 écossaise. Un club également engagé en Coupe d'Europe.

Interviewé par Het Belang Van Limburg, Wouter Vrancken a expliqué son choix, surprenant aux yeux de beaucoup. Heart of Midlothian n'était pas sa seule option, affirme-t-il : "J'ai eu beaucoup de discussions cet été, avec des clubs français notamment".

Vrancken a suivi le conseil de Kompany

On se rappelle ainsi que Vrancken était considéré comme le candidat n°1 aux yeux du FC Lorient, et même qu'un accord avait été annoncé. Il n'en était rien. Une autre offre intéressante venait de Bulgarie : "J'avais reçu une offre très intéressante financièrement de Ludogorets", révèle l'ancien coach de Saint-Trond.

"J'aurais pu y gagner le double de ce que je gagne en Écosse". Mais c'est le conseil d'un certain... Vincent Kompany qui a poussé Vrancken à refuser la Bulgarie. "J'ai suivi son conseil : il faut d'abord avoir un bon feeling avec les gens derrière le projet", explique-t-il. "Et c'était rapidement le cas à Heart".

Son départ s'est fait sans regrets, malgré la possibilité de jouer l'Europe avec le STVV. "Nous avons vécu une saison historique, et à mes yeux, c'est comme si nous avions remporté un trophée. Mais je ne voulais pas risquer de gâcher cette belle histoire en restant trop longtemps", confesse Wouter Vrancken.





Cette saison, Heart of Midlothian joue en Conference League. Vrancken a certainement croisé les doigts au moment du tirage, mais son nouveau club ne croisera pas la route de Saint-Trond durant la phase de ligue...