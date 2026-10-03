Yari Verschaeren évoque son départ d'Anderlecht pour la première fois : "Ca m'a fait mal"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Yari Verschaeren évoque son départ d'Anderlecht pour la première fois : "Ca m'a fait mal"
Photo: © photonews
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Cet été, Yari Verschaeren a quitté le RSC Anderlecht par la petite porte. L'ancien prodige de Neerpede arrivait en fin de contrat, et n'a pas été prolongé. Il a rejoint la Sampdoria, en Serie B, où il vit sa première expérience à l'étranger.

L'histoire d'amour entre Yari Verschaeren et le RSC Anderlecht aurait dû être belle, et se terminer bien différemment. Mais au fil de saisons en dents de scie et de blessures qui l'ont empêché de développer son plein potentiel, "The Kid" a perdu sa place au Sporting, et a fini par quitter Bruxelles par la petite porte.

Arrivé en fin de contrat en juin prochain, il n'aura finalement pas rapporté un euro au RSCA, lui qu'on avait parfois cité à l'étranger pour des montants à deux chiffres. La faute à une gestion assez médiocre de la part des diverses directions sportives qui se sont succédées au Lotto Park, et en partie au joueur, frustré par sa situation.

Anderlecht a fait une offre à Yari Verschaeren

Interviewé par Het Laatste Nieuws, Yari Verschaeren est revenu sur ce départ d'Anderlecht. Et il a dévoilé une information assez étonnante : le club lui aurait proposé une prolongation de contrat. "Oui, Anderlecht m'a fait une proposition, mais c'était plutôt par politesse qu'autre chose", estime-t-il.

"Je ne veux pas citer de chiffres précis. Mais pour être honnête, j'avais surtout l'impression que le club ne comptait plus sur moi, et ça m'a fait mal", reconnaît Verschaeren, qui a donc préféré tirer sa révérence et tenter sa chance à l'étranger. Il a opté pour la Sampdoria, où il a retrouvé Jesper Fredberg, son ancien directeur sportif.

Lire aussi… Le retour de Théo Leoni au Lotto Park : Anderlecht s'impose sans forcer contre Reims
Là, comme nous vous l'expliquions il y a quelques semaines, l'ancien n°10 d'Anderlecht a retrouvé le plaisir et s'est rapidement imposé comme un joueur important de l'équipe de Serie B. "Je n'ai que 25 ans. J'ai le talent pour encore réaliser quelque chose de spécial", affirme-t-il. "Je le vois chaque jour, mes coéquipiers et entraîneurs le voient. C'est juste une question de temps avant que ça fonctionne, comme lors de mes deux premières saisons à Anderlecht". 

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