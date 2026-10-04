À peine arrivé et déjà sur le départ ? Une recrue estivale de l'Union sur les radars de grands d'Europe

Lorenz Lomme
Fabien Chaliaud et Lorenz Lomme
| Commentaire
À peine arrivé et déjà sur le départ ? Une recrue estivale de l'Union sur les radars de grands d'Europe
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

L’Union a vu plusieurs de ses joueurs clés partir cet été, mais le club bruxellois peut quasiment déjà les oublier. Au Parc Duden, les dirigeants ont une fois encore réalisé un recrutement efficace, avec à la clé une place de leader provisoire en Jupiler Pro League. Et l’un des nouveaux arrivants attire déjà l’attention de plusieurs grands clubs européens.

Construire et reconstruire, le discours est désormais connu du côté de l'Union Saint-Gilloise. C’est ce qui se passe chaque été dans le sud-ouest de la capitale, mais le club bruxellois s’est fait une spécialité de rebâtir une nouvelle équipe à chaque mercato. Et rarement moins performante que la précédente.

L'été dernier, l’Union a notamment vu partir Anan Khalaili (Crystal Palace), Kjell Scherpen (Brighton), Christian Burgess (La Gantoise), Promise David (Brighton, prêt) et Fedde Leysen (Sassuolo). Beaucoup de qualité a donc quitté le club.

Avec l’argent récolté, l’Union Saint-Gilloise n'a pas lésiné ses efforts sur le marché des transferts. Le club a notamment recruté Dylan Aquino (Lanús), Ondrej Kricfalusi (Banik Ostrava) et Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates). Ce dernier s’est déjà illustré avec quatre buts et une passe décisive en neuf apparitions. Des performances qui ne passent pas inaperçues à l’étranger.

Mofokeng sur les radars de plusieurs grands clubs européens

Selon l’expert en transferts Ekrem Konur, plusieurs grands clubs européens suivent de près le Sud-Africain de 21 ans, qui a participé à la Coupe du monde. Konur cite notamment l’Atlético de Madrid, Naples, Chelsea et Brighton. Tous ces clubs surveilleraient attentivement l’attaquant.

L’Union avait déboursé 3,5 millions d’euros pour s’attacher les services de Mofokeng. Compte tenu de l’intérêt évoqué, le club bruxellois pourrait désormais espérer récupérer plusieurs fois cette somme en cas de transfert. Pour l’instant, il ne s’agirait que d’un intérêt préliminaire, mais si l’ailier continue de se mettre en évidence, la situation pourrait rapidement évoluer.

L’Union face à un calendrier chargé

Relebohile  Mofokeng est également international sud-africain, un élément qui pourrait constituer un atout supplémentaire lors d’éventuelles négociations, surtout pour le permis de travail nécessaire pour les extra-communautaires en Angleterre. En 18 sélections, il a inscrit deux buts. Le 30 septembre dernier, lors de la victoire 5-0 contre l’Érythrée, il s’est notamment offert un doublé.

L’Union ne peut que s’en réjouir, même s’il serait surprenant de voir Mofokeng partir dès cet hiver. David Hubert et son staff feront face à un calendrier particulièrement chargé et auront besoin de pouvoir compter sur l’ensemble de leur effectif.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Egypte - Afrique du Sud en live sur Walfoot.be à partir de 20:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Egypte
Afrique du Sud
Relebohile Mofokeng

Plus de news

La 153e nation au classement FIFA s'offre son premier titre

La 153e nation au classement FIFA s'offre son premier titre

23:40
🎥 Nations League : l'Espagne poursuit son sans faute grâce, notamment, à un bijou de Lamine Yamal

🎥 Nations League : l'Espagne poursuit son sans faute grâce, notamment, à un bijou de Lamine Yamal

23:03
Un cadre du Portugal prend la défense de Cristiano Ronaldo

Un cadre du Portugal prend la défense de Cristiano Ronaldo

22:40
D1 FFA : Meux co-leader, Rochefort, Tubize-Braine et Mons victorieux

D1 FFA : Meux co-leader, Rochefort, Tubize-Braine et Mons victorieux

22:06
Sébastien Pocognoli évite un triste record à la tête l'Écosse

Sébastien Pocognoli évite un triste record à la tête l'Écosse

21:30
Une légende du Standard ne manque pas de superlatifs pour Romelu Lukaku et son pote Kevin De Bruyne

Une légende du Standard ne manque pas de superlatifs pour Romelu Lukaku et son pote Kevin De Bruyne

21:00
La Croatie humiliée à domicile par l'Angleterre : du jamais vu dans son histoire

La Croatie humiliée à domicile par l'Angleterre : du jamais vu dans son histoire

20:30
La France comptera aussi un absent de marque contre les Diables rouges

La France comptera aussi un absent de marque contre les Diables rouges

20:00
🎥 La tension est toujours à son comble entre Irlandais et Israéliens : une conférence de presse dérape

🎥 La tension est toujours à son comble entre Irlandais et Israéliens : une conférence de presse dérape

19:30
Qui va remplacer Tielemans et De Bruyne en France ?

Qui va remplacer Tielemans et De Bruyne en France ?

18:20
Un score trompeur ? La presse étrangère tempère les ardeurs après Belgique-Turquie

Un score trompeur ? La presse étrangère tempère les ardeurs après Belgique-Turquie

17:40
3
Le RWDM perd le mini-derby de la Zwanze au Parc Duden... et peut-être la tête de la D1 FFA

Le RWDM perd le mini-derby de la Zwanze au Parc Duden... et peut-être la tête de la D1 FFA

17:09
Débuts loupés pour Jorthy Mokio avec la République démocratique du Congo

Débuts loupés pour Jorthy Mokio avec la République démocratique du Congo

16:30
Huis-clos mais stade à 75 % plein : l'étrange situation avant Croatie - Angleterre en Ligue des Nations

Huis-clos mais stade à 75 % plein : l'étrange situation avant Croatie - Angleterre en Ligue des Nations

16:00
Né à Uccle, binational convoité et révélation aux Pays-Bas : Nolhan Courtens a sauté dans la cour des grands

Né à Uccle, binational convoité et révélation aux Pays-Bas : Nolhan Courtens a sauté dans la cour des grands

15:30
Ce que les Diables n'ont pas bien fait contre la Turquie : "C'était spectaculaire, mais..." Interview

Ce que les Diables n'ont pas bien fait contre la Turquie : "C'était spectaculaire, mais..."

15:00
🎥 Les fumigènes sont de sortie : les supporters du RWDM chauds avant le derby contre l'Union U23

🎥 Les fumigènes sont de sortie : les supporters du RWDM chauds avant le derby contre l'Union U23

14:30
Nathan Ngoy ciblé par une vague de messages racistes après Belgique-Turquie

Nathan Ngoy ciblé par une vague de messages racistes après Belgique-Turquie

14:00
4
Lieu de rassemblement, horaires : ce que les supporters des Diables doivent savoir avant d'aller à Paris

Lieu de rassemblement, horaires : ce que les supporters des Diables doivent savoir avant d'aller à Paris

13:30
Le pire est évité : des nouvelles d'Ilyes Ziani, sorti sur civière avec le RWDM

Le pire est évité : des nouvelles d'Ilyes Ziani, sorti sur civière avec le RWDM

12:55
La bonne affaire pour la Belgique au classement FIFA

La bonne affaire pour la Belgique au classement FIFA

12:00
Nathan De Cat a refusé un grand club et explique pourquoi il a privilégié Hoffenheim

Nathan De Cat a refusé un grand club et explique pourquoi il a privilégié Hoffenheim

11:30
Les adieux d'une légende : Edin Dzeko a joué son dernier match avec la Bosnie-Herzégovine

Les adieux d'une légende : Edin Dzeko a joué son dernier match avec la Bosnie-Herzégovine

11:00
Wouter Vrancken a refusé des offres lucratives : "J'aurais pu y gagner deux fois plus qu'ici"

Wouter Vrancken a refusé des offres lucratives : "J'aurais pu y gagner deux fois plus qu'ici"

10:20
Yari Verschaeren évoque son départ d'Anderlecht pour la première fois : "Ca m'a fait mal"

Yari Verschaeren évoque son départ d'Anderlecht pour la première fois : "Ca m'a fait mal"

09:45
Excellente nouvelle pour les Espoirs de Gil Swerts avant Danemark-Belgique ce lundi

Excellente nouvelle pour les Espoirs de Gil Swerts avant Danemark-Belgique ce lundi

09:20
"Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse

"Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse

08:40
1
Romelu Lukaku avait un message clair pour Fenerbahçe : "Ils auraient pu gérer ça différemment"

Romelu Lukaku avait un message clair pour Fenerbahçe : "Ils auraient pu gérer ça différemment"

03/10
La Roumanie et l'Ukraine humiliés à domicile, deux Anderlechtois en action en Nations League

La Roumanie et l'Ukraine humiliés à domicile, deux Anderlechtois en action en Nations League

03/10
La France laisse filer des points face à l'Italie et ouvre la porte aux Diables Rouges

La France laisse filer des points face à l'Italie et ouvre la porte aux Diables Rouges

03/10
La RAAL sanctionnée : un déplacement très attendu se fera sans supporters la saison prochaine

La RAAL sanctionnée : un déplacement très attendu se fera sans supporters la saison prochaine

03/10
"Seul un coach ne voit pas ça positivement" : le petit regret de Van Bommel dans la belle soirée des Diables Interview

"Seul un coach ne voit pas ça positivement" : le petit regret de Van Bommel dans la belle soirée des Diables

03/10
1
De Bruyne magique, enfin le sourire de Lukaku : les notes des Diables contre la Turquie Analyse

De Bruyne magique, enfin le sourire de Lukaku : les notes des Diables contre la Turquie

02/10
3
King Kev reste King Kev, même à 35 ans : De Bruyne illumine Sclessin, les Diables se jouent de la Turquie

King Kev reste King Kev, même à 35 ans : De Bruyne illumine Sclessin, les Diables se jouent de la Turquie

02/10
🎥 Du grand KDB : deux buts de classe mondiale !

🎥 Du grand KDB : deux buts de classe mondiale !

02/10
Une ingérence politique claire : les Emirats menacent l'Angleterre en cas de sanctions pour Manchester City

Une ingérence politique claire : les Emirats menacent l'Angleterre en cas de sanctions pour Manchester City

02/10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Un score trompeur ? La presse étrangère tempère les ardeurs après Belgique-Turquie Union 60 Union 60 a propos de Nathan Ngoy ciblé par une vague de messages racistes après Belgique-Turquie Union 60 Union 60 a propos de "Seul un coach ne voit pas ça positivement" : le petit regret de Van Bommel dans la belle soirée des Diables Union 60 Union 60 a propos de "Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse Pogi Pogi a propos de "Pour une mi-temps ou pour une heure" : Philippe Albert réclame du changement face à la Turquie El Malvario El Malvario a propos de De Bruyne magique, enfin le sourire de Lukaku : les notes des Diables contre la Turquie Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Je ne peux pas regarder ça" : Olivier Deschacht dans de sales draps après ses propos polémiques Union 60 Union 60 a propos de "J'étais très énervé" : Thibaut Courtois revient sur le "seum" après la défaite face à la France en 2018 Union 60 Union 60 a propos de "Certains joueurs jouent les traducteurs" : Mark van Bommel s'explique sur la langue utilisée avec les Diables Union 60 Union 60 a propos de Vincent Mannaert n'est plus le directeur sportif de l'URBSFA, il occupera désormais un nouveau poste important Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved