À peine arrivé et déjà sur le départ ? Une recrue estivale de l'Union sur les radars de grands d'Europe

L’Union a vu plusieurs de ses joueurs clés partir cet été, mais le club bruxellois peut quasiment déjà les oublier. Au Parc Duden, les dirigeants ont une fois encore réalisé un recrutement efficace, avec à la clé une place de leader provisoire en Jupiler Pro League. Et l’un des nouveaux arrivants attire déjà l’attention de plusieurs grands clubs européens.

Construire et reconstruire, le discours est désormais connu du côté de l'Union Saint-Gilloise. C’est ce qui se passe chaque été dans le sud-ouest de la capitale, mais le club bruxellois s’est fait une spécialité de rebâtir une nouvelle équipe à chaque mercato. Et rarement moins performante que la précédente.

L'été dernier, l’Union a notamment vu partir Anan Khalaili (Crystal Palace), Kjell Scherpen (Brighton), Christian Burgess (La Gantoise), Promise David (Brighton, prêt) et Fedde Leysen (Sassuolo). Beaucoup de qualité a donc quitté le club.

Avec l’argent récolté, l’Union Saint-Gilloise n'a pas lésiné ses efforts sur le marché des transferts. Le club a notamment recruté Dylan Aquino (Lanús), Ondrej Kricfalusi (Banik Ostrava) et Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates). Ce dernier s’est déjà illustré avec quatre buts et une passe décisive en neuf apparitions. Des performances qui ne passent pas inaperçues à l’étranger.

Mofokeng sur les radars de plusieurs grands clubs européens

Selon l’expert en transferts Ekrem Konur, plusieurs grands clubs européens suivent de près le Sud-Africain de 21 ans, qui a participé à la Coupe du monde. Konur cite notamment l’Atlético de Madrid, Naples, Chelsea et Brighton. Tous ces clubs surveilleraient attentivement l’attaquant.

L’Union avait déboursé 3,5 millions d’euros pour s’attacher les services de Mofokeng. Compte tenu de l’intérêt évoqué, le club bruxellois pourrait désormais espérer récupérer plusieurs fois cette somme en cas de transfert. Pour l’instant, il ne s’agirait que d’un intérêt préliminaire, mais si l’ailier continue de se mettre en évidence, la situation pourrait rapidement évoluer.





L’Union face à un calendrier chargé

Relebohile Mofokeng est également international sud-africain, un élément qui pourrait constituer un atout supplémentaire lors d’éventuelles négociations, surtout pour le permis de travail nécessaire pour les extra-communautaires en Angleterre. En 18 sélections, il a inscrit deux buts. Le 30 septembre dernier, lors de la victoire 5-0 contre l’Érythrée, il s’est notamment offert un doublé.

L’Union ne peut que s’en réjouir, même s’il serait surprenant de voir Mofokeng partir dès cet hiver. David Hubert et son staff feront face à un calendrier particulièrement chargé et auront besoin de pouvoir compter sur l’ensemble de leur effectif.