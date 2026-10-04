🎥 Un Anderlechtois passe un petit pont à un champion du monde

Fabien Chaliaud, journaliste football
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🎥 Un Anderlechtois passe un petit pont à un champion du monde
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La République tchèque s'est inclinée contre l'Espagne en Nations League, mais aura fait douter quelque peu les champions du monde. A l'image d'un Lukáš Ambros, auteur d'un joli geste technique face à Alex Baena.

Bonne trouvaille du mercato estival d'Antoine Sibierski, Lukáš Ambros a réussi ses débuts à Anderlecht ce qui lui a valu sa première convocation en équipe nationale. Le milieu avait déjà porté les couleurs des différentes catégories d'âge : des U15 jusqu'aux U21 avec lesquels il compte 9 sélections et un but.

Santi Denia, nommé à la tête de la République tchèque après un Mondial décevant, a donc appelé le néo-Anderlechtois, qui a pris part aux trois duels de son pays en Ligue des Nations. 

157 minutes en trois matchs

Niveau résultat, Ambros n'a pas vraiment été un porte-bonheur puisque les Tchèques ont essuyé trois revers de la part de la Croatie, de l'Angleterre et, ce samedi soir, de l'Espagne. Après avoir eu droit à 67 minutes contre la sélection au Damier, 33 contre l'Angleterre, l'Anderlechtois était présent dans le onze de base du sélectionneur espagnol de la République tchèque face aux champions du monde.

Un match où les Tchèques, après avoir été logiquement menés 2-0, sont revenus à un but de leur adversaire et ont vu l'égalisation leur être refusée pour une faute peu évidente sur Robin Le Normand. En fin de match, Mikel Merino, le spécialiste des réalisations de dernière minute, offrait définitivement la victoire à la "Roja" en inscrivant le troisième but des siens.

Baena se souviendra d'Ambros

En tout début de match, Lukáš Ambros avait en tout cas déposé sa carte de visite aux protégés de Luis de la Fuente en passant ce joli petit pont à Alex Baena. Cela ne vaut évidemment ni un but ni une victoire, mais cela restera un petit plaisir personnel pour le milieu tchèque d'Anderlecht.

Et les supporters bruxellois d'espérer en revoir d'autres sur les pelouses de Jupiler Pro League ou lors des joutes "mauves" d'Europa League.

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