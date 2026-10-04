🎥 Van Dijk devancé ! Mihajlo Cvetković inscrit son tout premier but en sélection contre les Pays-Bas

Les Pays-Bas jouent en ce moment contre la Serbie. Les Néerlandais ont ouvert le score, mais un certain Mihajlo Cvetković leur a répondu en marquant son tout premier but en sélection.

Mihajlo Cvetković a déjà gagné quatre millions de valeur marchande depuis qu'il évolue à Anderlecht. Mais si en plus de briller en Coupe d'Europe (déjà quatre buts en Europa League cette saison), il se fait également remarquer en sélection (et contre les Pays-Bas, s'il vous plaît), sa cote ne fera que continuer à grimper.

Ce soir, Cvetko était titulaire pour la deuxième fois de sa jeune carrière avec la Serbie, confrontée à une poule coriace en Ligue des Nations. Après leurs défaites contre la Grèce, l'Allemagne et les Pays-Bas, les Serbes ont à nouveau été menés chez les Oranje, Teun Koopmeiners ouvrant le score à la demi-heure.

Van Dijk ? Non, Cvetković !

Mais l'attaquant anderlechtois a remis les siens à hauteur en égalisant quatre minutes plus tard. Et pour cela, il s'est permis de devancer Virgil van Dijk de la tête. Du haut de son mètre 78, Cvetković a encore une fois montré qu'avec sa détente et ses mouvements dans le rectangle, il n'avait rien à envier à certains profils plus costauds.

🇷🇸 | Mihajlo Cvetković inscrit son premier but avec la Serbie de la tête ! 🤩🎯 #NationsLeague https://t.co/lxd8PKHQrr — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 4, 2026

Malheureusement pour lui, cela n'a pas suffi. C'est un autre attaquant bien connu du Lotto Park qui lui a répondu en deuxième mi-temps : Joshua Zirkee a offert la victoire aux Oranje de Xavi d'une reprise au second poteau.



