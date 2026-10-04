🎥 Van Dijk devancé ! Mihajlo Cvetković inscrit son tout premier but en sélection contre les Pays-Bas

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
🎥 Van Dijk devancé ! Mihajlo Cvetković inscrit son tout premier but en sélection contre les Pays-Bas
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Les Pays-Bas jouent en ce moment contre la Serbie. Les Néerlandais ont ouvert le score, mais un certain Mihajlo Cvetković leur a répondu en marquant son tout premier but en sélection.

Mihajlo Cvetković a déjà gagné quatre millions de valeur marchande depuis qu'il évolue à Anderlecht. Mais si en plus de briller en Coupe d'Europe (déjà quatre buts en Europa League cette saison), il se fait également remarquer en sélection (et contre les Pays-Bas, s'il vous plaît), sa cote ne fera que continuer à grimper.

Ce soir, Cvetko était titulaire pour la deuxième fois de sa jeune carrière avec la Serbie, confrontée à une poule coriace en Ligue des Nations. Après leurs défaites contre la Grèce, l'Allemagne et les Pays-Bas, les Serbes ont à nouveau été menés chez les Oranje, Teun Koopmeiners ouvrant le score à la demi-heure.

Van Dijk ? Non, Cvetković !

Mais l'attaquant anderlechtois a remis les siens à hauteur en égalisant quatre minutes plus tard. Et pour cela, il s'est permis de devancer Virgil van Dijk de la tête. Du haut de son mètre 78, Cvetković a encore une fois montré qu'avec sa détente et ses mouvements dans le rectangle, il n'avait rien à envier à certains profils plus costauds.

Malheureusement pour lui, cela n'a pas suffi. C'est un autre attaquant bien connu du Lotto Park qui lui a répondu en deuxième mi-temps : Joshua Zirkee a offert la victoire aux Oranje de Xavi d'une reprise au second poteau.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Anderlecht
Pays-Bas
Mihajlo Cvetkovic

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 4
Portugal Portugal 2-1 Norvège Norvège
Grèce Grèce 0-0 Allemagne Allemagne
Pays de Galles Pays de Galles 0-1 Danemark Danemark
Pays-Bas Pays-Bas 2-1 Serbie Serbie
France France 05/10 Belgique Belgique
Italie Italie 05/10 Turquie Turquie
Angleterre Angleterre 06/10 République tchèque République tchèque
Croatie Croatie 06/10 Espagne Espagne

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Absent pour France-Belgique, Kylian Mbappé adresse-t-il un message à ses détracteurs sur Instagram ? QuickPick QuickPick a propos de Nathan Ngoy ciblé par une vague de messages racistes après Belgique-Turquie Union 60 Union 60 a propos de Un score trompeur ? La presse étrangère tempère les ardeurs après Belgique-Turquie Union 60 Union 60 a propos de "Seul un coach ne voit pas ça positivement" : le petit regret de Van Bommel dans la belle soirée des Diables Union 60 Union 60 a propos de "Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse Pogi Pogi a propos de "Pour une mi-temps ou pour une heure" : Philippe Albert réclame du changement face à la Turquie El Malvario El Malvario a propos de De Bruyne magique, enfin le sourire de Lukaku : les notes des Diables contre la Turquie Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Je ne peux pas regarder ça" : Olivier Deschacht dans de sales draps après ses propos polémiques Union 60 Union 60 a propos de "J'étais très énervé" : Thibaut Courtois revient sur le "seum" après la défaite face à la France en 2018 Union 60 Union 60 a propos de "Certains joueurs jouent les traducteurs" : Mark van Bommel s'explique sur la langue utilisée avec les Diables Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved