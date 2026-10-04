Absent pour France-Belgique, Kylian Mbappé adresse-t-il un message à ses détracteurs sur Instagram ?

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Absent pour France-Belgique, Kylian Mbappé adresse-t-il un message à ses détracteurs sur Instagram ?
Photo: © photonews
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De nouveau critiqué en France entre son forcing pour le Ballon d'or et une sortie en boîte de nuit, alors qu'il est censé être blessé, Kylian Mbappé a publié une vidéo avec la musique d'une chanson de Michel Fugain. Une réponse ironique à ses détracteurs ?

Alors que l’équipe de France affronte à nouveau la Belgique lundi soir, pour son quatrième match de Ligue des nations, Kylian Mbappé, déjà forfait à Bruxelles et libéré de ses obligations internationales après avoir dû sortir sur blessure lors du premier match contre la Turquie, a peut-être adressé un message, en musique, à ses détracteurs. Le capitaine des "Bleus" a publié ce dimanche une vidéo sur son compte Instagram qui ne manquera pas de susciter des questions dans l'Hexagone, où il n'est plus à une polémique près.

Blessé dès le premier match

Blessé après avoir marqué contre la Turquie (1-0), lors de la première rencontre de l’ère Zinédine Zidane en Ligue des nations, Kylian Mbappé est forfait pour la suite de cette trêve internationale et sera donc absent ce lundi soir au Stade de France.

Son absence ne l’empêche toutefois pas de rester au centre de l’attention. Entre la course au Ballon d’or, qui aurait contribué au refroidissement de ses relations avec Ousmane Dembélé, les débats autour de son positionnement à gauche lors de cette première de l'ère Zidane et son escapade - pas très bien manger, bien dormir - très commentée dans une boîte de nuit parisienne, les sujets de discussion ne manquent pas autour de l’attaquant du Real Madrid.

Mbappé, le "méchant" ?

Alors, sa dernière publication sur Instagram est-elle une manière de répondre à ses détracteurs ? Impossible de l’affirmer, mais le choix de la musique prête à sourire. Après s’être montré à l’effort sur un tapis roulant, Mbappé s’est cette fois filmé à vélo -un jour de championnat d'Europe de cyclisme -, en pleine nature, tout sourire. Mais ce sont surtout les paroles de la chanson accompagnant la vidéo qui attirent l’attention.

Le Madrilène a choisi Les Gentils, les Méchants, un classique interprété par Michel Fugain et le Big Bazar. Un choix pour le moins évocateur puisque l’on peut entendre : "Qui c’est qui est très méchant ? Le méchant."

Lire aussi… Qui portera le brassard de capitaine des Diables rouges contre la France ?

Mbappé se glisse-t-il ainsi dans la peau du "méchant" pour répondre, avec ironie, à ses détracteurs ? Entre son large sourire, le choix de la chanson et le second degré évident de la publication, le message semble en tout cas soigneusement choisi. Même si, seul Kylian Mbappé connaît réellement la réponse.

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