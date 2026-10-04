Ange gardien et concurrent : la relation forte entre un ancien buteur de Pro League et Olivier Giroud

Scott Crabbé, journaliste football
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Ange gardien et concurrent : la relation forte entre un ancien buteur de Pro League et Olivier Giroud
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Olivier Giroud a récemment fêté ses 40 ans. l'ancien attaquant de l'Equipe de France a toujours le feu sacré à Lille. Il est aujourd'hui concurrencé par Ayase Ueda, qui s'était révélé au Cercle de Bruges. Giroud est bien décidé à conserver sa place mais n'en fait pas moins preuve d'un bel esprit d'équipe pour que son nouveau coéquipier s'intègre le plus rapidement possible.

Que ce soit en club ou en sélection, Olivier Giroud a pratiquement tout vécu. Il aurait d'ailleurs pu raccrocher les crampons depuis plusieurs années mais continuer à faire les efforts nécessaires pour rester en forme, par amour du jeu.

Malgré son nom et son palmarès, l'ancien attaquant d'Arsenal et de Chelsea est challengé à Lille. Cet été, le LOSC a investi 15 millions d'euros pour faire venir Ayase Ueda. Le Japonais avait marqué les esprits en Belgique avec une saison à 22 buts au Cercle de Bruges, il a frappé plus fort encore à Feyenoord, avec pas moins de 26 buts lors du dernier exercice.

Ayase Ueda ne s'arrête plus de marquer

Ueda s'est aussi directement fait remarqué dans le Nord, avec deux buts sur ses trois premiers matchs de Ligue 1 et une réalisation pour son premier match de Ligue des Champions. S'il se sent déjà comme un poisson dans l'eau, c'est également grâce à Olivier Giroud.

Dans le noyau, son concurrent fait office de véritable grand frère. Il a notamment expliqué au journal L'Equipe, dans une interview à l'occasion de ses 40 ans, les recherches menées avec Ueda pour l'intégrer au mieux.

"Quand Ayase arrive, je lui demande s’il a trouvé une maison. Puis on a parlé des Japonais avec qui je jouais à Grenoble. J'ai même retrouvé avec Arsenal, en tournée au Japon, Tsukasa Umesaki qui m'avait fait une passe décisive pour mon premier but en pro", se souvient-il.

Olivier Giroud, la classe sur et en dehors du terrain

Le quadragénaire sait qu'au plus vite la nouvelle recrue se sentira comme à la maison, au plus vite l'équipe trouvera son rythme de croisière : "L'intégration dans un nouveau pays, c'est important même s'il est un de mes concurrents".

Mais ne comptez pas sur lui pour lui offrir sa place en pointe sur un plateau : "Attention, même si j'ai 40 ans, le coach sait que je ne suis pas là que pour accompagner les autres. Il n’arrête pas de dire qu’on peut jouer tous les deux. Il ne doit pas croire que je vais me satisfaire de ça. Je ne vais rien lâcher et lui donner du fil à retordre le week-end".
 

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