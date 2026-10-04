Fameux soulagement pour Brian Riemer, l'Allemagne de Klopp encore déçue : les résumés de la Ligue des Nations

Scott Crabbé, journaliste football
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Fameux soulagement pour Brian Riemer, l'Allemagne de Klopp encore déçue : les résumés de la Ligue des Nations
Photo: © photonews
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Nouvelle soirée de Ligue des Nations en dimanche soir. En voici les principaux réusltats, avec à la clé plusieurs rencontres très serrées dans les groupes 2 et 4.

Le groupe 2 a été marqué par le premier but de Mihajlo Cvetković avec la Serbie face aux Pays-Bas. Malheureusement pour lui, Joshua Zirkzee lui a répondu en offrant la victoire aux Oranje de Xavi à l'approche du dernier quart d'heure.

Dans l'autre match du groupe, l'Allemagne de Jürgen Klopp (soulagé par sa première victoire à la tête de la Mannschaft) se déplaçait en Grèce, qui s'alignait sans Christos Tzolis et Konstantinos Karetsas.

L'Allemagne encore freinée en Grèce

Deux absences préjudiciables aux Grecs, qui ont beaucoup souffert en première mi-temps : 27% de possession, un seul tir à 13. Mais les Allemands ne sont pas parvenus à concrétiser leur domination, 0-0 au repos.

Alors que l'on pouvait penser que la pression ne ferait que s'intensifier, c'est la Grèce qui a équilibré les échanges, avec quelques occasions franches en deuxième mi-temps. Mais pas de but pour autant : les deux équipes se quittent sur un match nul.

Le Portugal renverse la Norvège

Dans le groupe 4, le suspense était tout aussi prenant, à commencer par le choc entre le Portugal et la Norvège. Avec un timing assez similaire à Pays-Bas - Serbie en première mi-temps : une ouverture du score peu après la demi-heure (un but absolument splendide de Kristoffer Ajer) et une égalisation en force de João Cancelo dans la foulée ; 1-1 au repos.

En deuxième mi-temps, les Norvégiens ont grandement souffert : le Portugal a mis la pression et Erling Haaland a dû céder sa place sur blessure. La Seleção a ainsi fini par prendre les commandes sur un beau mouvement collectif conclu par Gonçalo Ramos au petit rectangle. Malgré l'exclusion de Francisco Conceição pour deux cartes jaunes en quelques secondes, les hommes de Jorge Jesus ont conservé leur avantage jusqu'au bout pour signer un joli 12 sur 12.

Brian Riemer soulagé

Ils devancent...le Danemark de Brian Riemer. Sous pression avec les défaites contre la Norvège et le Portugal, l'ancien entraîneur d'Anderlecht peut souffler grâce au six sur six contre les Gallois.

Pourtant, malgré une domination certaine, cela n'a pas été simple à Cardiff. Il a fallu un penalty converti par Rasmus Højlund dans le dernier quart d'heure pour enfin voir les Danois conclure, pour signer cette victoire 0-1.

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Croatie Croatie 06/10 Espagne Espagne

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