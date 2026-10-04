Formé à Anderlecht, il veut revenir en Jupiler Pro League... par une autre porte

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Formé à Anderlecht, il veut revenir en Jupiler Pro League... par une autre porte
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Il y a quelques mois, Jorn Vancamp a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur à 27 ans. L'ancien talent d'Anderlecht s'est lancé dans un nouveau défi.

Cet été, Jorn Vancamp a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle à 27 ans. Considéré comme un grand talent à Anderlecht, l'attaquant a connu le football européen avant de poursuivre son parcours dans plusieurs clubs belges, dont la RAAL La Louvière.

Formé au KV Malines, il est né le 28 octobre 1998 à Hoboken et a effectué sa formation avec les jeunes d'Anderlecht. Il était considéré comme un joueur à très fort potentiel. En septembre 2016, à 17 ans, il a fait ses débuts avec l'équipe première bruxelloise face à Westerlo.

Anderlecht, Beerschot, La Louvière et l'Antwerp

Quelques mois plus tard, Vancamp découvre l'Europe. En décembre 2016, il est titulaire contre Saint-Étienne en Europa League. Il ne parvient pas à s'imposer durablement à Anderlecht. Prêté à Roda JC en 2017, il dispute 24 matchs et marque quatre buts en Eredivisie avant de rejoindre le Beerschot.

Son passage au Beerschot est marqué par plusieurs blessures. Vancamp poursuit sa carrière au FC Eindhoven puis à Ilves, en Finlande, sans parvenir à s'installer. En 2022, il revient en Belgique et rejoint les Espoirs d'OHL, où il retrouve de bonnes sensations et se montre à nouveau régulièrement décisif.

Vancamp Jorn
© photonews

Vancamp inscrit 11 buts en 21 matchs de championnat avec les U23 d'OHL lors de la saison 2022/23. Ses performances lui permettent de rejoindre la RAAL La Louvière, où il retrouve du temps de jeu et connaît une belle période. Il décide de raccrocher les crampons à 27 ans.

Vancamp avait commencé à préparer la suite de sa carrière lorsqu'il jouait à OHL, en travaillant dans le scouting. Depuis son arrêt, l'ancien attaquant a choisi une autre voie. Il travaille comme entraîneur des jeunes au Royal Antwerp FC et compte poursuivre sa carrière dans le coaching.

Jorn Vancamp veut travailler comme entraîneur et rêve de grandir à l'Antwerp

Il suit la formation UEFA A. "Je suis de loin le plus jeune. Brecht Dejaegere, Marvin Ogunjimi et Peter Van der Heyden suivent aussi cette formation. Je le fais avec l'idée de devenir un jour entraîneur principal, ils le savent à l'Antwerp."

"Cet été, j'étais proche d'un poste de T1 en Première Nationale, mais cela ne s'est pas concrétisé", a confié Vancamp à Het Nieuwsblad.

Jusqu'où ira Jorn Vancamp ?

“Mon attention se porte sur l'Antwerp. En tant que talent manager, je m'occupe des U10 et des U12, et je suis aussi entraîneur Red Talents de haut niveau pour les U13 à U18. Je suis occupé presque dix-huit heures par jour avec ces jeunes, avec le projet qui a été développé ici. Tout le monde sait qu'il y a eu certains changements au sommet, mais une structure solide est en place. C'est prometteur pour l'avenir", a-t-il déclaré.

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