"Je ne comprends pas pourquoi la direction l'a laissé partir" : Yari Verschaeren à coeur ouvert sur Anderlecht

Yari Verschaeren tâche de se relancer du côté de la Sampdoria. Quatre mois après son départ d'Anderlecht, il se montre assez lucide sur ses déceptions mauves. Le contexte assez chahuté autour du club n'a pas aidé, mais le principal concerné fait également preuve d'autocritique.

Et dire qu'au plus fort de la génération dorée, Yari Verschaeren était un Diable Rouge que l'on invitait à tirer un penalty en match officiel. Cela avait beau être à 7-0 contre Saint-Marin, le voir aujourd'hui en Serie B illustre le contraste l'entourant ces dernières années.

Des hauts et des bas qui sont déjà l'un des fils rouges de ses sept ans en équipe première d'Anderlecht. Lancé alors qu'il n'avait que 17 ans, il a immédiatement été présenté comme l'une des solutions aux problèmes de l'équipe d'Hein Vanhaezebrouck. Tout a-t-il été trop vite ?

Mes débuts avec le noyau A ont été fulgurants. J'étais une véritable star. C'était étrange, mais en même temps, pas si surprenant : après tout, je réussissais très bien pour un jeune joueur. Je suis resté les pieds sur terre, grâce notamment à mon entourage et à mon éducation", explique-t-il dans une interview accordée au Nieuwsblad.

Besoin de confiance, de repères

Un recul bien nécessaire pour gérer la suite : en partie à cause de graves blessures, Yari Verschaeren n'a pas progressé comme on l'attendait : "Ces blessures, j'aurais pu mieux gérer moi-même, le club aurait pu avoir plus confiance à certains moments".

Sur ces sept ans, le joueur a connu...treize entraîneurs. "J'ai dû constamment m'adapter, y compris sur le plan tactique. Et tous les entraîneurs ne m'ont pas placé à mon meilleur poste. Besnik Hasi m'a même testé comme milieu défensif, tandis que d'autres m'ont aligné sur l'aile. Je peux jouer à ce poste, et je ferai toujours tout mon possible pour aider l'équipe, mais on m'a jugé là-dessus, alors que je suis plus performant en tant que meneur de jeu".





Des torts partagés ?

Mais pas question de se cacher derrière tout ça : "Je suis très autocritique. Parfois, ce n'était pas suffisant. C’est en grande partie de ma faute. Même si les évaluations extérieures n’étaient pas toujours justes non plus. J’ai joué beaucoup de matchs médiocres à mes débuts, il faut le dire".

"Les années suivantes, je me sentais souvent bien, mais j’étais le bouc émissaire car les résultats étaient décevants. À 20 ans, on attendait soudainement de moi que je sois capitaine d’Anderlecht. Ça n’a pas marché", poursuit-il.

La période sans trophée d'Anderlecht n'est facile à vivre pour personne

Les attentes étaient hautes : "J’ai eu du mal avec ça, oui. Les gens semblaient aussi conclure très vite que j’étais sur le déclin. Personnellement, j’ai trouvé particulièrement difficile d’accepter que je ne pouvais pas livrer ce que je voulais, mais… Ce n’était pas simple".

Yari Verschaeren n'a donc pas quitté Anderlecht comme il le voulait. Ne fût-ce que parce que son palmarès est toujours vierge : "Je pensais pouvoir bientôt fêter un titre. Ou au moins une coupe. J'ai failli y arriver plusieurs fois. Trois finales de coupe, dont une avec Kompany. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi la direction l'a laissé partir.

"Avec Riemer, on a failli remporter le championnat. Il a su tirer le meilleur de moi. Si seulement on avait battu le Club Bruges à domicile à l'époque...", conclut-il. Des souvenirs en guise de regrets, à l'image de négociations qui n'en étaient pas vraiment lorsqu'Anderlecht lui a timidement proposé de prolonger cet été.