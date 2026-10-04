La France séduite par un joueur...absent du groupe des Diables : "Il est amené à faire une belle carrière"

Zinédine Zidane va une nouvelle fois remanier son onze de départ lundi soir pour le choc face à la Belgique. Le sélectionneur français a annoncé des changements en conférence de presse, tout en mettant en garde contre les qualités des Diables Rouges.

La France a dû se contenter d’un partage 1-1 face à l’Italie vendredi. Zinedine Zidane refuse toutefois de parler d’un match à gagner absolument contre la Belgique. “Nous voulons toujours gagner, car nous sommes des compétiteurs”, a déclaré le sélectionneur français. “Mais le plus important est de bien préparer notre match et de faire sur le terrain ce que nous voulons faire".

Zidane toujours respectueux des Belges

Cela signifie aussi qu’il y aura à nouveau des changements dans l’équipe. “Il y en aura certainement. C’est notre quatrième match, donc nous ne devons pas non plus tout bouleverser. Nous effectuerons des changements intelligents, surtout afin de rester compétitifs".

ZZ se montre en tout cas prudent : "Les Belges ont très bien joué lors du match aller contre nous et ils nous ont mis en difficulté tactiquement. Ils sont capables de beaucoup de choses. Contre la Turquie, ils ont posé des problèmes à leur adversaire. Ils sont forts tant collectivement qu’individuellement".

Jules Koundé sous le charme de Jesse Bisiwu

Les Bleus ne feront cette fois pas face à Kevin De Bruyne, suspendu : "Ce n'est pas un soulagement qu'il soit absent parce qu'on préfère toujours affronter les meilleurs. Mais ii y a d'autres bons joueurs pour prendre le relais".

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Présent au côté du boss, Jules Koundé s'est montré assez peu bavard quant aux Diables...sauf au moment d'évoquer Jesse Bisiwu, son nouveau coéquipier au FC Barcelone : "C'est un ailier qui percute, avec de la vitesse. Il s'est bien intégré dans le groupe, il a un fort potentiel. Avec du travail et du temps, il est amené à faire une belle carrière". On en reparle lors du prochain Belgique - France ?