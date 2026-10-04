La génération dorée fait encore son effet : Maxim De Cuyper impressionné par deux Diables Rouges

Maxim De Cuyper réalise un bon début de saison avec Brighton et garde la confiance de Mark van Bommel avec les Diables Rouges. Il a joué toute la rencontre contre la Turquie.

Maxim De Cuyper a joué tout le match contre l'Italie. Face à la France, il a disputé un peu plus de vingt minutes. Contre la Turquie, il était de nouveau titulaire. Les Diables se sont imposés 3-0, mais le match a été plus compliqué que ça. De Cuyper l'a reconnu après la rencontre.

Le jeu a beaucoup basculé d'un camp à l'autre en première période

"Le jeu a beaucoup basculé d'un camp à l'autre, surtout en première période", a expliqué l'ancien Brugeois à Sporza. Selon lui, les Diables doivent plus garder leur calme avec le ballon dans ces moments-là.

Après un clean sheet contre l'Italie, Senne Lammens a aussi gardé sa cage inviolée face aux Turcs. De Cuyper est satisfait, tout en restant réaliste. "Ils auraient très bien pu marquer aujourd'hui, mais nous réalisons un deuxième clean sheet en trois matchs, donc c'est positif."

De Cuyper admire De Bruyne et Lukaku

Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku se sont chargés des buts. De Cuyper est très heureux qu'ils veuillent consacrer du temps à l'équipe nationale et montrer la voie à la jeune génération. "Je n'ai que de l'appréciation pour cela", dit-il.

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Notre compatriote affiche de bonnes statistiques outre-Manche. En huit matchs toutes compétitions confondues, il a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives. Avec les Diables, il compte quatre buts en 28 sélections. De Cuyper continue de confirmer, aussi bien avec Brighton qu'en équipe nationale.