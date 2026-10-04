Le choc hennuyer de la Coupe de Belgique déplacé ? La colère gronde

Mons - Charleroi, un choc attendu par beaucoup dans le Hainaut. Malheureusement pour les Dragons, il pourrait ne pas se tenir au Tondreau, qui a pourtant été désigné comme le theâtre de la rencontre. Et ce pour des raisons de sécurité.

En présaison, Charleroi se rend presque chaque année à Mons pour y disputer l'un de ses premiers amicaux de l'été. Au Tondreau, l'excitation est donc grande de voir les Zèbres débarquer en match officiel, comme du temps où le RAEC évoluait en première division. Lors de la dernière saison des Dragons parmi l'élite, l'équipe avait été battue 1-2 à domicile avant de prendre sa revanche au Mambourg (0-2).

Sauf que cette fête du football hennuyer n'aura finalement peut-être pas lieu dans l'antre montoise. Comme le rapporte La Dernière Heure, la tenue de la rencontre n'y a toujours pas été validée par la police locale.

Mons va devoir investir...ou jouer la rencontre ailleurs

On l'a compris, c'est au niveau sécurité que ça coince : le Tondreau ne présente pas toutes les garanties nécessaires pour abriter une telle rencontre. L'un des manquements ? Un jeu de caméras coûtant 12 000 euros.

Sur ses réseaux sociaux, l'attaché de presse montois Gillian Hermand ne cache pas sa déception : "Nous voilà désormais confrontés à de nouvelles exigences, notamment des investissements importants en matière de caméras, avec plus de 12.000 euros évoqués. Pour un seul match".

Plus que deux semaines avant ce seizième de finale

"À tel point qu'au lieu de pouvoir préparer sereinement cette fête et communiquer normalement auprès de nos supporters, le club doit consacrer du temps, de l'énergie et de l'argent à répondre à une succession de demandes", déplore-t-il.





Cette incertitude fait monter la pression entre le club et la zone de police, d'autant que ces caméras ne sont pas les seuls ajustements nécessaires. En viendra-t-on à disputer la rencontre au Mambourg, ou en tout cas ailleurs qu'au Tondreau ? Ce n'est pas la volonté, mais on pourrait malheureusement en prendre le chemin.

"Il faudra m’expliquer comment fonctionne encore la magie de la Coupe de Belgique, puisque des clubs évoluant dans des installations bien plus modestes que le Tondreau peuvent eux aussi recevoir des équipes professionnelles", s'interrroge Gillian Hermand.