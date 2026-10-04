Le "match de la honte" : l'Argentine a affronté des jeunes appelés en urgence

L'Argentine s'est facilement imposée 7-0 contre le Burkina Faso. Un match très déséquilibré qui n'a pas plu en Argentine, surtout après le voyage compliqué vécu par les joueurs burkinabés.

L'Argentine n'a fait qu'une bouchée du Burkina Faso au Monumental. Les hommes de Lionel Scaloni se sont imposés 7-0 dans un match à sens unique. Lautaro Martinez, Nico Paz, Julian Alvarez, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni et Giuliano Simeone ont marqué. Moumouni Diallo a trompé son propre gardien. Mais en Argentine, cette grosse victoire n'a pas vraiment été célébrée.

Pas de repos

Le Burkina Faso n'est pas arrivé à Buenos Aires dans les meilleures conditions. Plusieurs joueurs ont refusé de faire le déplacement en raison du voyage prévu et de l'absence de prime pour cette rencontre. Des joueurs de l'équipe U23 ont été appelés au dernier moment pour compléter le groupe. La délégation burkinabé a atterri en Argentine à peine trois heures avant le coup d'envoi.

Difficile, dans ces conditions, de rivaliser avec les champions du monde. Les jeunes Burkinabés ont dû entrer sur la pelouse après un long voyage, sans récupération et avec le décalage horaire. L'écart s'est vu sur le terrain. Scaloni a tenu à souligner le sérieux de ses adversaires après la rencontre. Le sélectionneur argentin a reconnu qu'il aimerait affronter des équipes plus fortes s'il avait le choix.

L'Argentine garde toute la recette du match

La sélection africaine a accepté de jouer sans recevoir une partie des recettes générées par le match. La Fédération argentine peut conserver l'ensemble des revenus. Une formule avantageuse pour l'AFA, mais qui limite le nombre de sélections prêtes à accepter une telle proposition.

Match de la honte pour les médias argentins



Le score n'a pas impressionné en Argentine. Clarin et La Nacion ont alarmé sur les conditions dans lesquelles le Burkina Faso a dû disputer cette rencontre. Les deux médias vont jusqu'à parler de "honte". Le 7-0 passe presque au second plan face aux critiques sur l'organisation du match.