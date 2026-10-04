Les Diables Rouges préparent le choc contre la France : voici leur programme avant le départ

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Les Diables Rouges préparent le choc contre la France : voici leur programme avant le départ
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La Belgique affronte la France lundi soir au Stade de France. Les Diables Rouges peuvent prendre la tête de leur groupe et tenteront de battre les Bleus en compétition officielle pour la première fois depuis 1981.

Les Diables Rouges sont à la veille de leur déplacement en France. L'équipe de Mark van Bommel s'entraînera ce dimanche à 11h00 à Tubize avant de rejoindre Saint-Denis. La Belgique affrontera les Bleus lundi à 20h45 au Stade de France pour son prochain match de Ligue des Nations.

La France avait remporté le match aller 0-1 au Stade Roi Baudouin. Michael Olise avait inscrit le seul but de la rencontre à quelques minutes de la fin, après avoir éliminé plusieurs Belges (Maxim De Cuyper en premier) sur son action en solo.

Aucune victoire contre la France en compétition officielle depuis 1981...

La Belgique aura une revanche à prendre lundi. Et pas qu'après le résultat du match aller. Les Diables n'ont plus battu la France en compétition officielle depuis 1981. La série dure depuis 45 ans. Depuis cette dernière victoire, les deux pays se sont retrouvés à plusieurs reprises lors de grands rendez-vous. Les Bleus ont toujours eu le dernier mot. Une victoire à Saint-Denis permettrait de mettre fin à cette longue attente face au voisin français.

Mark van Bommel sera accompagné de Mika Godts en conférence de presse

Avant le départ, van Bommel donnera quelques indications sur son équipe. Le sélectionneur est attendu dimanche à 18h30 en conférence de presse. Mika Godts sera présent à ses côtés. Quelques heures plus tôt, le groupe aura effectué son entraînement à Tubize. Il s'agira de la dernière journée complète avant le match.

Un classement qui pourrait bouger dès lundi soir

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Un point sépare les deux équipes avant ce match. La France est première avec sept points, la Belgique en a six et l'Italie quatre. Les Diables peuvent prendre la tête lundi. Mais en cas de défaite, les Bleus prendraient le large et l'Italie pourrait revenir sur les Diables Rouges.

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