Les Diables rouges se rendront à Paris dans un autre moyen de transport que le train

Fabien Chaliaud, journaliste football
| Commentaire
Les Diables rouges se rendront à Paris dans un autre moyen de transport que le train
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Alors qu'on pourrait penser que le Thalys serait le moyen le plus rapide pour rallier Paris, les localisations excentrées du Stade de France et de l'hôtel des Diables rouges font qu'un autre moyen de transport a finalement été préféré.

C'est à 14h15 précises, après le déjeuner, que les Diables rouges quitteront le centre d’entraînement de Tubize pour rejoindre Paris. Et finalement, ils effectueront ce déplacement en bus. Un choix qui s’impose comme la solution la plus rapide et la plus pratique puisque le trajet entre Tubize et leur hôtel, situé en banlieue parisienne, ne demande qu’environ 2h45 de route un dimanche où la circulation est évidemment moins importante.

Trajet plus long en Thalys

Le Stade de France, où la Belgique affrontera la France lundi soir, n’étant pas situé dans le centre de la capitale française, le bus permet à la sélection belge de rejoindre directement son lieu de séjour sans multiplier les changements.

En théorie, le train à grande vitesse permettrait de gagner du temps. Mais dans les faits, le trajet serait plus long. Les Diables arriveraient en effet à l’intérieur du périphérique parisien puis devraient ensuite prendre un bus pour rejoindre leur hôtel situé en banlieue.

Garantir la sécurité

Le choix du bus présente également un autre avantage puisqu'il permet de garantir plus facilement la sécurité du groupe en permettant de garder les joueurs dans un seul endroit. Pour les Diables rouges, ce mode de transport apparaît donc comme la solution la plus simple et la plus efficace pour rejoindre Paris. Et tant pis pour le train.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis France - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (05/10).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
France

Plus de news

La génération dorée fait encore son effet : Maxim De Cuyper impressionné par deux Diables Rouges

La génération dorée fait encore son effet : Maxim De Cuyper impressionné par deux Diables Rouges

12:30
Zidane va encore changer ses plans contre la Belgique : une grosse nouveauté dans le onze ?

Zidane va encore changer ses plans contre la Belgique : une grosse nouveauté dans le onze ?

11:30
Mika Godts replacé : la solution de Mark Van Bommel au Stade de France ? Analyse

Mika Godts replacé : la solution de Mark Van Bommel au Stade de France ?

10:40
Les Diables Rouges préparent le choc contre la France : voici leur programme avant le départ

Les Diables Rouges préparent le choc contre la France : voici leur programme avant le départ

11:00
Lukebakio, Moreira ou Trossard ? Mark van Bommel va devoir trancher contre la France

Lukebakio, Moreira ou Trossard ? Mark van Bommel va devoir trancher contre la France

09:00
Un club de Pro League victime des éventuelles sanctions de Manchester City ?

Un club de Pro League victime des éventuelles sanctions de Manchester City ?

14:10
🎥 Un Anderlechtois passe un petit pont à un champion du monde

🎥 Un Anderlechtois passe un petit pont à un champion du monde

13:01
Formé à Anderlecht, il veut revenir en Jupiler Pro League... par une autre porte

Formé à Anderlecht, il veut revenir en Jupiler Pro League... par une autre porte

12:00
Le "match de la honte" : l'Argentine a affronté des jeunes appelés en urgence

Le "match de la honte" : l'Argentine a affronté des jeunes appelés en urgence

10:27
1
Sébastien Pocognoli renverse la tendance avec l'Écosse : sa première victoire fait parler la presse

Sébastien Pocognoli renverse la tendance avec l'Écosse : sa première victoire fait parler la presse

10:07
Une pépite colombienne dans le viseur d'un club de Pro League : plusieurs équipes sont sur le coup

Une pépite colombienne dans le viseur d'un club de Pro League : plusieurs équipes sont sur le coup

09:30
À peine arrivé et déjà sur le départ ? Une recrue estivale de l'Union sur les radars de grands d'Europe

À peine arrivé et déjà sur le départ ? Une recrue estivale de l'Union sur les radars de grands d'Europe

07:00
Une légende du Standard ne manque pas de superlatifs pour Romelu Lukaku et son pote Kevin De Bruyne

Une légende du Standard ne manque pas de superlatifs pour Romelu Lukaku et son pote Kevin De Bruyne

21:00
La 153e nation au classement FIFA s'offre son premier titre

La 153e nation au classement FIFA s'offre son premier titre

23:40
🎥 Nations League : l'Espagne poursuit son sans faute grâce, notamment, à un bijou de Lamine Yamal

🎥 Nations League : l'Espagne poursuit son sans faute grâce, notamment, à un bijou de Lamine Yamal

23:03
Un cadre du Portugal prend la défense de Cristiano Ronaldo

Un cadre du Portugal prend la défense de Cristiano Ronaldo

22:40
La France comptera aussi un absent de marque contre les Diables rouges

La France comptera aussi un absent de marque contre les Diables rouges

20:00
D1 FFA : Meux co-leader, Rochefort, Tubize-Braine et Mons victorieux

D1 FFA : Meux co-leader, Rochefort, Tubize-Braine et Mons victorieux

22:06
Sébastien Pocognoli évite un triste record à la tête l'Écosse

Sébastien Pocognoli évite un triste record à la tête l'Écosse

21:30
La Croatie humiliée à domicile par l'Angleterre : du jamais vu dans son histoire

La Croatie humiliée à domicile par l'Angleterre : du jamais vu dans son histoire

20:30
Qui va remplacer Tielemans et De Bruyne en France ?

Qui va remplacer Tielemans et De Bruyne en France ?

18:20
Un score trompeur ? La presse étrangère tempère les ardeurs après Belgique-Turquie

Un score trompeur ? La presse étrangère tempère les ardeurs après Belgique-Turquie

17:40
3
🎥 La tension est toujours à son comble entre Irlandais et Israéliens : une conférence de presse dérape

🎥 La tension est toujours à son comble entre Irlandais et Israéliens : une conférence de presse dérape

19:30
Ce que les Diables n'ont pas bien fait contre la Turquie : "C'était spectaculaire, mais..." Interview

Ce que les Diables n'ont pas bien fait contre la Turquie : "C'était spectaculaire, mais..."

15:00
Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 4/10

Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 4/10

00:00
Le RWDM perd le mini-derby de la Zwanze au Parc Duden... et peut-être la tête de la D1 FFA

Le RWDM perd le mini-derby de la Zwanze au Parc Duden... et peut-être la tête de la D1 FFA

17:09
Huis-clos mais stade à 75 % plein : l'étrange situation avant Croatie - Angleterre en Ligue des Nations

Huis-clos mais stade à 75 % plein : l'étrange situation avant Croatie - Angleterre en Ligue des Nations

16:00
Né à Uccle, binational convoité et révélation aux Pays-Bas : Nolhan Courtens a sauté dans la cour des grands

Né à Uccle, binational convoité et révélation aux Pays-Bas : Nolhan Courtens a sauté dans la cour des grands

15:30
Débuts loupés pour Jorthy Mokio avec la République démocratique du Congo

Débuts loupés pour Jorthy Mokio avec la République démocratique du Congo

16:30
Lieu de rassemblement, horaires : ce que les supporters des Diables doivent savoir avant d'aller à Paris

Lieu de rassemblement, horaires : ce que les supporters des Diables doivent savoir avant d'aller à Paris

03/10
Nathan Ngoy ciblé par une vague de messages racistes après Belgique-Turquie

Nathan Ngoy ciblé par une vague de messages racistes après Belgique-Turquie

03/10
4
La bonne affaire pour la Belgique au classement FIFA

La bonne affaire pour la Belgique au classement FIFA

03/10
🎥 Les fumigènes sont de sortie : les supporters du RWDM chauds avant le derby contre l'Union U23

🎥 Les fumigènes sont de sortie : les supporters du RWDM chauds avant le derby contre l'Union U23

14:30
Nathan De Cat a refusé un grand club et explique pourquoi il a privilégié Hoffenheim

Nathan De Cat a refusé un grand club et explique pourquoi il a privilégié Hoffenheim

03/10
Le pire est évité : des nouvelles d'Ilyes Ziani, sorti sur civière avec le RWDM

Le pire est évité : des nouvelles d'Ilyes Ziani, sorti sur civière avec le RWDM

03/10
"Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse

"Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse

03/10
1

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 3
Danemark Danemark 2-4 Portugal Portugal
Grèce Grèce 2-2 Pays-Bas Pays-Bas
Pays de Galles Pays de Galles 2-1 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 2-0 Serbie Serbie
France France 1-1 Italie Italie
Belgique Belgique 3-0 Turquie Turquie
Croatie Croatie 0-7 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 3-1 République tchèque République tchèque

Dernières réactions

Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le "match de la honte" : l'Argentine a affronté des jeunes appelés en urgence Union 60 Union 60 a propos de Un score trompeur ? La presse étrangère tempère les ardeurs après Belgique-Turquie Union 60 Union 60 a propos de Nathan Ngoy ciblé par une vague de messages racistes après Belgique-Turquie Union 60 Union 60 a propos de "Seul un coach ne voit pas ça positivement" : le petit regret de Van Bommel dans la belle soirée des Diables Union 60 Union 60 a propos de "Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse Pogi Pogi a propos de "Pour une mi-temps ou pour une heure" : Philippe Albert réclame du changement face à la Turquie El Malvario El Malvario a propos de De Bruyne magique, enfin le sourire de Lukaku : les notes des Diables contre la Turquie Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Je ne peux pas regarder ça" : Olivier Deschacht dans de sales draps après ses propos polémiques Union 60 Union 60 a propos de "J'étais très énervé" : Thibaut Courtois revient sur le "seum" après la défaite face à la France en 2018 Union 60 Union 60 a propos de "Certains joueurs jouent les traducteurs" : Mark van Bommel s'explique sur la langue utilisée avec les Diables Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved