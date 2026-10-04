Les Diables rouges se rendront à Paris dans un autre moyen de transport que le train

Alors qu'on pourrait penser que le Thalys serait le moyen le plus rapide pour rallier Paris, les localisations excentrées du Stade de France et de l'hôtel des Diables rouges font qu'un autre moyen de transport a finalement été préféré.

C'est à 14h15 précises, après le déjeuner, que les Diables rouges quitteront le centre d’entraînement de Tubize pour rejoindre Paris. Et finalement, ils effectueront ce déplacement en bus. Un choix qui s’impose comme la solution la plus rapide et la plus pratique puisque le trajet entre Tubize et leur hôtel, situé en banlieue parisienne, ne demande qu’environ 2h45 de route un dimanche où la circulation est évidemment moins importante.

Trajet plus long en Thalys

Le Stade de France, où la Belgique affrontera la France lundi soir, n’étant pas situé dans le centre de la capitale française, le bus permet à la sélection belge de rejoindre directement son lieu de séjour sans multiplier les changements.

En théorie, le train à grande vitesse permettrait de gagner du temps. Mais dans les faits, le trajet serait plus long. Les Diables arriveraient en effet à l’intérieur du périphérique parisien puis devraient ensuite prendre un bus pour rejoindre leur hôtel situé en banlieue.

Garantir la sécurité

Le choix du bus présente également un autre avantage puisqu'il permet de garantir plus facilement la sécurité du groupe en permettant de garder les joueurs dans un seul endroit. Pour les Diables rouges, ce mode de transport apparaît donc comme la solution la plus simple et la plus efficace pour rejoindre Paris. Et tant pis pour le train.