Les présidents du Club de Bruges et d'Anderlecht montent au créneau : "Cela doit changer d’urgence"

Aernout Van Lindt
Fabien Chaliaud et Aernout Van Lindt
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Les présidents du Club de Bruges et d'Anderlecht montent au créneau : "Cela doit changer d’urgence"
Photo: © photonews
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Le destin du football belge est aussi lié au football européen. Michael Verschueren comme Bart Verhaeghe ont tous deux du pain sur la planche. Et ils veulent que les choses changent. Et qu’en est-il déjà de la Super League ? Elle semble bel et bien morte et enterrée.

"Nous avons un Memorandum of Understanding avec nos clubs, dans lequel sont définis un certain nombre de paramètres. Cela concerne la répartition des revenus, les personnes qui peuvent participer aux compétitions européennes, la composition du calendrier des matches, la solidarité."

"Cela est fixé pour cinq ans et sera également prolongé. La Super League ne correspond à aucun de ces paramètres", affirme très clairement Michael Verschueren à Het Laatste Nieuws. Conclusion : il n’y aura pas de Super League.

"La Super League est morte"

"La Super League est morte." Une affirmation que Bart Verhaeghe a lui aussi immédiatement tenu à confirmer : "Même le Real Madrid et le FC Barcelone comprennent aujourd’hui qu’ils ne peuvent pas y arriver seuls. Ils comprennent qu’ils ont besoin du reste de l’écosystème."

Mais il reste encore beaucoup de travail. Ainsi, il existe toujours une relation distincte entre les clubs européens, l’UEFA et la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial. De ce point de vue, beaucoup de choses semblent encore possibles dans les prochaines semaines, dans différents domaines.

Le Club Bruges veut d’urgence voir changer une règle concernant les internationaux

D’autant plus que la réélection de Gianni Infantino figure également au programme de la FIFA. Au Club Bruges, on constate aussi que beaucoup de choses doivent encore changer concernant tout ce qui peut se passer pendant les trêves internationales et les "périodes FIFA".

"Si Ordóñez revient blessé d’Équateur, je ne reçois pas un euro d’indemnisation. Cela doit changer d’urgence", affirme très clairement Bart Verhaeghe. En raison de la blessure que le joueur a subie pendant la Coupe du monde, le Club Bruges aurait pu perdre entre 30 et 40 millions d’euros cet été. C’est tout de même une sacrée somme.

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