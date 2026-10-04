Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 4/10
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Formé à Anderlecht, il veut revenir en Jupiler Pro League... par une autre porte
Il y a quelques mois, Jorn Vancamp a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur à 27 ans. L'ancien talent d'Anderlecht s'est lancé dans un nouveau défi. (Lire la suite)
Une pépite colombienne dans le viseur d'un club de Pro League : plusieurs équipes sont sur le coup
Le KRC Genk prospecte à nouveau en Amérique du Sud et a Neider Parra dans son viseur. Mais plusieurs clubs européens s'intéressent également au jeune joueur de Nacional, en Colombie. (Lire la suite)
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