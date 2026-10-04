Lukebakio, Moreira ou Trossard ? Mark van Bommel va devoir trancher contre la France

Lundi, les Diables Rouges disputeront leur quatrième et dernier match de Nations League. Ils devront relever ce qui pourrait être leur mission la plus difficile : un déplacement en France.

Mark van Bommel devra effectuer des changements au milieu de terrain lundi soir contre la France, mais aussi en attaque. Surtout après la bonne prestation de Romelu Lukaku, qui, avec son but et son entrée en jeu, a convaincu Marc Degryse qu'il pouvait débuter le prochain match.

"Il s'entraîne et se remet progressivement en forme avec les Diables Rouges depuis deux semaines. Peut-être ont-ils préparé son retour pour lundi ?". Degryse ne serait pas surpris que Van Bommel préfère Lukaku à Charles De Ketelaere lundi.

Degryse s'attend à voir Joaquin Seys au coup d'envoi

Il reste quelques incertitudes sur les ailes. Dodi Lukebakio a touché deux fois les montants contre la Turquie et Diego Moreira revient de suspension. Degryse estime que Van Bommel pourrait donner sa chance à Leandro Trossard, qui avait joué les quinze dernières minutes face aux Turcs.

Il prévoit aussi des changements un cran plus bas. "Je m'attends à voir Joaquin Seys au coup d'envoi, pour contenir Michael Olise ou Désiré Doué." Cela signifierait que Maxim De Cuyper rejoindrait le banc, à moins que Van Bommel n'ose aligner le gaucher sur l'aile, comme en Premier League ? Le Néerlandais devra répondre à de nombreuses questions lundi.