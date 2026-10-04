Mark van Bommel surprend et place un Belge au-dessus de tous ses autres coéquipiers !

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Drôle de question en fin de conférence de presse pour Mark van Bommel : le Néerlandais a été interrogé par un journaliste brésilien, qui souhaitait qu'il évoque Romario et surtout Ronaldinho. Mais le sélectionneur des Diables Rouges a surpris son monde !

Mark van Bommel a beau désormais être le sélectionneur des Diables Rouges, il ne peut pas laisser derrière lui une carrière de joueur particulièrement riche lors de laquelle il a cotoyé quelques-uns des plus grands joueurs de tous les temps.

Reste qu'une question l'a pris au dépourvu : un journaliste français a en effet souhaité savoir ce que Van Bommel avait à dire de la retraite internationale de Lionel Messi, avec lequel il a évolué une saison en 2005-2006 au FC Barcelone. 

Van Bommel place Nilis au-dessus de Ronaldinho

"Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez que je dise. J'ai très peu joué avec Messi", souriait Mark van Bommel. Un autre journaliste a ensuite profité de cette conférence de presse très, très peu intéressante pour poser une question concernant... les joueurs brésiliens avec lesquels le sélectionneur des Diables a joué.

Mark van Bommel a en effet joué aux côtés d'un certain Ronaldinho lors de sa saison au FC Barcelone, et avait à l'époque dit tout le bien qu'il pensait du Brésilien. Mais il a tenu à remettre les choses au clair concernant le "meilleur joueur avec lequel il a joué" durant sa carrière.

Lire aussi… Van Bommel forcé de changer les choses : le onze potentiel des Diables au Stade de France
"Je tiens à vous corriger : Ronaldinho était un incroyable joueur, bien sûr, mais le meilleur joueur avec lequel j'ai joué, c'est Luc Nilis", affirme Van Bommel. Le sélectionneur des Diables Rouges est donc en accord avec un certain Ronaldo (le Brésilienn), qu'il a également croisé au PSV Eindhoven et qui fait du Belge le meilleur joueur avec lequel il ait jamais évolué ! 

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