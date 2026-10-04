Cette révélation de D1 FFA la saison dernière est aujourd'hui muette pour le SL16

Le SL16 s'est encore incliné ce samedi soir sur la pelouse de l'Union Rochefortoise. Et la disette offensive se poursuit du côté des jeunes Liégeois, pas aidé par la panne de leur attaquant expérimenté, et révélation de la saison dernière, Antoine Mazure.

Quatre points et un bilan offensif qui fait peur. Si une panne d'éclairage n'avait pas interrompu la première rencontre de championnat contre l'Olympic Charleroi et que les "Dogues" n'avaient pas été sanctionnés d'un score de forfait (alors qu'ils menaient 1-0 avant l'incident, ndlr), le SL16 aurait son compteur de buts marqués toujours bloqué à 0 après six journées de championnat. Soit un mutisme long de 509 minutes, sachant que la panne d'éclairage à la Neuville est intervenue à la 59e minute de jeu.

Un mutisme de 509 minutes pour le SL16

Symbole de cette faillite offensive, l'attaquant français Antoine Mazure. A 28 ans, ce dernier restait pourtant sur une saison productive du côté d'Habay-la-Neuve, où il avait contribué à la surprenante et belle 5e place des siens en D1 FFA, alors que le club ardennais était un promu, néophyte à ce niveau.

Quinze buts en 21 matchs la saison dernière

Mazure avait en effet planté 15 roses dans les jardins de clubs de la D1 FFA, mais aussi délivré 11 assists. Tous ses buts sont tombés lors de la phase classique, vu que le Français n'avait pas réussi à faire trembler les filets lors de ses cinq sorties en Play-offs, avant de rater le reste de ceux-ci en raison d'une blessure. Il avait cependant donné deux passes décisives lors de cette phase du championnat.

Pénalty raté contre ses anciennes couleurs

Autant dire que le SL16 pensait avoir mis la main sur un élément qui devait permettre aux jeunes pousses du Standard de vivre une saison offensif. Mais pour l'heure, Antoine Mazure peine à trouver ses marques et apparaît bien maladroit en zone de finition. Comme un symbole, il avait d'ailleurs raté un pénalty contre ses anciennes couleurs voici trois semaines.

Habay marque moins aussi



Du côté d'Habay-la-Neuve aussi son absence se fait ressentir puisque les Ardennais, qui pointent seulement une place plus haut 10e, n'ont trouvé la faille qu'à cinq reprises en sept sorties. Tel un symbole, les Ardennais se sont inclinés samedi soir à Tubize-Braine, un adversaire qu'il avait pourtant battu à trois reprises en quatre affrontements la saison passée. Trois victoires auxquelles avait participé Antoine Mazure en étant décisif.