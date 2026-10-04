Mika Godts replacé : la solution de Mark Van Bommel au Stade de France ?

Comment Mark Van Bommel va-t-il gérer les absences de Youri Tielemans et Kevin De Bruyne pour le déplacement des Diables Rouges au Stade de France, ce lundi soir ? Le Néerlandais pourrait, comme il le faisait à l'Antwerp et pour la première fois chez les Diables, tester un profil d'ailier dans une position de numéro 10. Mika Godts semble être bien parti pour s'y coller.

Mark Van Bommel va devoir composer sans Youri Tielemans et Kevin De Bruyne pour le déplacement des Diables Rouges au Stade de France, lundi soir. Le Néerlandais sera donc privé de 220 (127+93) sélections au total dans son entrejeu et ne dispose pas de mille profils pour compenser.

On l'a écrit, ils sont quatre à pouvoir prétendre à une place de titulaire pour la revanche face aux Bleus de Zinédine Zidane : Mandela Keita, Roméo Lavia, Nicolas Raskin et Hans Vanaken, seul profil plus offensif. Tout le monde s'attend donc à ce que le Brugeois remplace logiquement le joueur du Napoli.

Mika Godts numéro 10 au Stade de France, c'est possible

Cela pourrait toutefois ne pas être le cas. Comme on vous l'expliquait en début de rassemblement, Mark Van Bommel reproduit beaucoup de ses principes de jeu de l'Antwerp avec ses Diables Rouges. L'un de ceux qu'il n'a pas encore eu l'occasion de mettre en place concerne la présence d'un ailier de formation dans une position plus centrale, comme un numéro 10.

Une adaptation que l'on aurait pensé voir dans quelque temps, une fois Jeremy Doku revenu de blessure et pleinement opérationnel. La suspension de Kevin De Bruyne et l'évidence qu'un trio Lavia - Raskin - Vanaken prendrait vraisemblablement l'eau en France pourraient cependant pousser Van Bommel à accélérer le processus.

Il est en effet loin d'être improbable de voir Mika Godts commencer dans ce rôle de numéro 10 lundi soir. Le nouveau joueur du Paris Saint-Germain sera d'ailleurs présent aux côtés de Mark Van Bommel ce dimanche en conférence de presse au Stade de France. De quoi s'expliquer sur son éventuel nouveau rôle ?



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Trossard pourrait reprendre sa place dans le onze

Les deux hommes ne vendraient jamais la mèche pour garder l'effet de surprise intact. Il s'agit néanmoins bien d'une possibilité, le profil de Godts correspondant aux qualités nécessaires : justesse technique, actions décisives et un pressing intense qui permettrait d'évoluer avec deux tampons devant la défense et ainsi sécuriser l'axe.

Cette adaptation tactique serait aussi rendue possible par le retour de blessure de Leandro Trossard, qui pourrait prendre la place de Godts sur la gauche après sa montée au jeu vendredi à Sclessin. Sur le côté droit, Diego Moreira est de retour de suspension, mais c'est bien Dodi Lukebakio qui semble partir avec la faveur des pronostics.