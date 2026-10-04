Nathan Ngoy revient sur son altercation avec Arda Güler

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Nathan Ngoy revient sur son altercation avec Arda Güler
Photo: © photonews
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Nathan Ngoy a reçu un carton jaune après une vive altercation avec Arda Güler, le joueur turc évoluant au Real Madrid. Le défenseur de Lille assure qu'il doit apprendre à mieux maîtriser ses émotions dans pareilles circonstances.

La Belgique a parfaitement réagi après sa défaite contre la France. Vendredi soir, les Diables rouges ont dominé la Turquie 3-0 à Sclessin, grâce notamment à un doublé tombé des pieds toujours soyeux de Kevin De Bruyne et au premier but de la saison de Romelu Lukaku. Une victoire qui permet aux hommes de Mark van Bommel de se repositionner à la deuxième place de leur groupe de Ligue des nations. Mais la fin de rencontre a aussi été émaillée par un petit incident entre deux protagonistes du match. 

Cela chauffe entre Ngoy et Güler

Nathan Ngoy, lui, a une nouvelle fois été titularisé en défense centrale et a contribué à la clean sheet belge. Mais le joueur du LOSC a terminé la rencontre avec un carton jaune après une altercation avec Arda Güler dans les dernières secondes. 

Les deux hommes ont dû être séparés par leurs coéquipiers après une première confrontation sur le terrain. Interrogé après la rencontre, Ngoy a expliqué que le joueur turc avait été à l’origine de l’échange. "Il a commencé à me pousser, à m’agripper et à me dire des mots en turc, je n’ai pas compris", a notamment raconté le jeune défenseur. Après cette altercation, le Lillois a fait l'objet d'une campagne d'insultes racistes de la part de supporters turcs sur les réseaux sociaux.

Le "mauvais côté" d'Ngoy

Nathan Ngoy reconnaît néanmoins qu’il aurait pu mieux maîtriser ses émotions. "Je m’en vais un petit peu parce que c’est un truc que je dois travailler sur moi-même, garder mon sang-froid", a-t-il expliqué. Le Diable rouge estime que cette réaction constitue un aspect de sa personnalité sur lequel il doit encore progresser : "C’est un petit peu un mauvais côté chez moi, mais à l'avenir je resterai plus calme."

Le défenseur de 23 ans regrette également ce carton jaune pris en fin de rencontre. Il estime que sa prestation aurait pu être encore meilleure sans cet épisode. "Il n’y a jamais de match parfait, mais ça aurait été un meilleur match de ma part", a-t-il reconnu au média Circus Daily.

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Ngoy s'impose comme un incontournable

Sur le plan sportif, Ngoy peut toutefois retenir une nouvelle prestation solide. Il a enchaîné une troisième titularisation consécutive avec les Diables rouges sous Mark van Bommel et semble progressivement s’installer dans la défense belge, obligeant Zeno Debast et Arthur Theate à ronger leur frein sur le banc.

L’incident avec Arda Güler n’aura finalement pas terni la soirée belge, même si Nathan Ngoy assure vouloir tirer les leçons de cet épisode et garder davantage son calme à l’avenir. Et il aura l'occasion dès lundi, contre la France, de le montrer en ne se laissant pas intimider par d'éventuelles provocations.

"C’était une super expérience" : Nathan Ngoy revient sur sa première participation à une Coupe du monde

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