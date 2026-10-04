Presque aussi chaud qu'à Sclessin : Teddy Teuma écrit l'une des pages d'or du football maltais

Scott Crabbé, journaliste football
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Presque aussi chaud qu'à Sclessin : Teddy Teuma écrit l'une des pages d'or du football maltais
Photo: © photonews
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Du haut de ses 33 ans, Teddy Teuma est toujours aussi précieux pour la sélection maltaise. Ce soir, l'ancien milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise et du Standard a offert aux siens un succès précieux contre Andorre.

N'ayant pas donné au Standard toutes les garanties physiques nécessaires pour prolonger son contrat, Teddy Teuma est aujourd'hui actif chez les Sliema Wanderers, aux côtés de Nikola Karelis et Anthony Limbombe.

Le héros du soir pour Malte

Malgré sa fragilité, il a été en mesure de débuter chaque match de Premier League maltaise cette saison. Il est donc toujours un pilier de la sélection. Dans cette campagne de Ligue des Nations, Malte est aux prises avec Andorre et Gibraltar dans un groupe à trois.

Ce soir, Il-Kavallieri (Les Chevaliers, le surnom de l'équipe) affrontaient Andorre. Dans une belle ambiance, Teuma a inscrit le seul but de la rencontre en début de deuxième mi-temps, d'une frappe limpide au second poteau, son septième but en équipe nationale.

La sélection maltaise bientôt en Ligue C ?

Malgré les assauts andorrans de la fin de rencontre, Malte a signé une cinquième rencontre de rang sans défaite pour conforter encore un peu plus la première place du groupe avec 7 points sur 9.

Dans l'autre groupe de cette division C de la Ligue des Nations, l'Azerbaïdjan a pris la première place du groupe en s'imposant 1-0 contre la Lituanie, tandis que le Liechtenstein ferme la marche.

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