Sébastien Pocognoli renverse la tendance avec l'Écosse : sa première victoire fait parler la presse

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Sébastien Pocognoli renverse la tendance avec l'Écosse : sa première victoire fait parler la presse
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Sébastien Pocognoli décroche sa première victoire avec l’Écosse grâce au succès 0-2 en Macédoine du Nord. Une prestation offensive appréciée par la presse écossaise, quelques jours après la grosse défaite contre la Suisse.

Sébastien Pocognoli décroche sa première victoire avec l'Écosse. Les Écossais se sont imposés 0-2 en Macédoine du Nord grâce à des buts de Kieron Bowie et John McGinn. Bowie a ouvert le score à la 7e minute, bien servi par Billy Gilmour. L'attaquant de Sassuolo s'est joué de la défense avant de battre Stole Dimitrievski. McGinn a doublé l'avantage sur penalty à la 69e minute.

L'Écosse aurait pu marquer plus. Bowie et Ben Gannon-Doak ont eu plusieurs possibilités de creuser l'écart. Andy Robertson s'est régulièrement projeté vers l'avant. Le capitaine disputait à Skopje son 100e match avec la sélection. Réduits à dix vers la fin du matchs, les hommes de Pocognoli ont conservé leurs deux buts d'avance jusqu'au coup de sifflet final.

La BBC positive après la première victoire de Pocognoli

La BBC retient la différence entre les deux équipes. La presse britannique souligne que la Macédoine du Nord est dernière du groupe et n'a inscrit que deux buts en onze rencontres. Elle estime malgré tout que l'Écosse a livré une prestation très solide. Kieron Bowie, Stephen Welsh et Luis Binks ont convaincu pour leurs premiers pas dans la nouvelle équipe de Pocognoli. La BBC pointe les exclusions : les Écossais viennent de terminer deux matchs consécutifs à dix, un problème que le sélectionneur devra corriger.

STV News retient les nombreuses occasions écossaises

Même constat chez STV News, qui considère le succès écossais mérité. Le média estime que l'équipe aurait dû marquer bien avant le penalty de McGinn au vu des occasions obtenues. La soirée a permis à deux cadres de soigner leurs statistiques. Robertson atteint les 100 sélections et se rapproche de Sir Kenny Dalglish. McGinn compte 22 buts avec son pays, autant que Lawrie Reilly. L'expulsion de McKenna a offert quelques minutes à Luke Graham, qui a effectué ses débuts internationaux.

The Scottish Sun séduit par le jeu de Pocognoli

The Scottish Sun insiste plus sur le jeu proposé depuis l'arrivée de Pocognoli. Le journal a apprécié cette Écosse offensive, capable de se créer régulièrement des occasions et de maintenir son adversaire sous pression. Une évolution qui tranche avec la prestation contre la Suisse, où les Écossais avaient eu beaucoup plus de mal à se montrer dangereux. Il rappelle que la Macédoine du Nord traverse une mauvaise période et est un adversaire limité. Ce premier succès permet à Pocognoli d'avancer.

Lire aussi… Sébastien Pocognoli évite un triste record à la tête l'Écosse

Avec quatre points pris sur neuf, l'Écosse occupe la troisième place du groupe, derrière la Slovénie (4 points et la Suisse (neuf points). Le prochain match contre les Slovènes permettra de voir si les Écossais peuvent enchaîner.

Une victoire qui fait du bien à Pocognoli

La presse écossaise valide les premiers choix de Pocognoli. Critiqué après le 0-3 contre la Suisse, l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise répond avec une première victoire et une équipe plus offensive.

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