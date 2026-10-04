Un club de Pro League victime des éventuelles sanctions de Manchester City ?

Aernout Van Lindt
Fabien Chaliaud et Aernout Van Lindt
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Un club de Pro League victime des éventuelles sanctions de Manchester City ?
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Manchester City est-il vraiment dans la tourmente ? Dans le cadre d’une enquête, le club aurait en tout cas été reconnu coupable de 114 des 115 accusations portées contre lui pour des infractions aux règles du fair-play financier. Le club doit donc également craindre de lourdes sanctions. Et cela pourrait avoir un impact pour l'un des 18 clubs de Jupiler Pro League.

Manchester City a été reconnu coupable de presque toutes les infractions qui lui étaient reprochées dans le cadre des règles financières de la Premier League. Aucune sanction n’a toutefois encore été décidée. Toutes les options restent sur la table et le club devrait faire appel de la décision.

Selon des informations rapportées par The Athletic, Manchester City a été reconnu coupable de 114 des 115 chefs d’accusation. Les sources citées par le média britannique ont requis l’anonymat, n’étant pas autorisées à s’exprimer publiquement sur le dossier. La Premier League avait officiellement engagé des poursuites contre le club en février 2023, après une enquête qui avait duré quatre ans.

Quelles sanctions pour Manchester City ?

Le club de Jérémy Doku risque de lourdes sanctions. Parmi les possibilités figurent une amende conséquente, un retrait de points, une relégation ou encore le retrait de certains titres remportés pendant la période concernée. Pour l’heure, aucune sanction n’a toutefois été prononcée.

Manchester City devrait logiquement faire appel de la décision. La procédure est donc loin d’être terminée et un jugement définitif ne devrait pas intervenir dans l’immédiat. Le club continue d’ailleurs de nier les accusations portées contre lui et affirme que la procédure de la Premier League est toujours en cours.

Quel impact pour le football belge ?

Qui dit Manchester City dit aussi City Football Group, le groupe qui contrôle plusieurs clubs à travers le monde, dont Lommel, nouveau venu en Jupiler Pro League. La situation de Manchester City pourrait-elle donc avoir des répercussions sur le club limbourgeois ?

Pour l’instant, aucune inquiétude particulière ne semble régner à Lommel. Selon Het Belang van Limburg, le club suit néanmoins le dossier attentivement. Malgré une perte nette enregistrée la saison dernière, Lommel disposerait actuellement d’une situation financière suffisamment solide pour poursuivre ses activités normalement.

Le club limbourgeois reste toutefois attentif à l’évolution de la procédure afin d’anticiper d’éventuelles conséquences dans les mois ou les années à venir.

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