Un nouveau venu de Pro League séduit par...les terrasses belges : "Je me plais beaucoup chez vous"

Michael Beale prend ses marques en Belgique. Pour sa première expérience en Pro League, l'entraîneur anglais a bien commencé la saison avec Zulte Waregem. Véritable mordu de football, il se surprend également à apprécier le mode de vie à la belge.

Ancien entraîneur des espoirs de Liverpool, adjoint de Steven Gerrard chez les Glasgow Rangers, à Aston Villa et en Arabie saoudite : Michael Beale renseignait un CV intéressant, restait à le confirmer sur le banc de Zulte Waregem. Car parmi les dernier Britanniques à avoir tenté leur chance chez nous, Scott Parker n'avait pas fait de vieux os à Bruges.

Les débuts sont positifs : Zulte Waregem passe cette trêve internationale dans le top 6. Une respiration bienvenue pour une équipe qui a échappé de justesse aux Playdowns (même si elle avait déjà bien entamé la saison dernière).

Michael Beale rêve, mange et respire football

"En Angleterre, on dit : "You're flying", ce qui signifie que nous nous en sortons bien", sourit Beale, dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws.

Pendant ces trois semaines de trêve, le natif de Bromley n'a pas chômé. Même s'il est parti retrouver ses proches outre-Manche, le football n'était jamais très loin.

"On ne peut pas se déconnecter. Il y a toujours un match à regarder, toujours une occasion d'apprendre, toujours une séance d'entraînement avec les jeunes du centre de formation", rigole-t-il.





Déjà comme un poisson dans l'eau à Waregem

Mais au-delà de l'aspect purement sportif, le Britannique de 46 ans a également profité de ces quelques jours pour mieux appréhender son nouvel environnement : "Je me plais beaucoup en Belgique. C'est plus tranquille. Au supermarché, je suis parfois reconnu, mais cela reste très respectueux, plus qu'en Angleterre.

"L'atmosphère est agréable. Peut-être que l'été a joué, mais j'aime voir les gens se retrouver en terrasse, c'est très convivial, les gens vont les uns vers les autres, c'est quelque chose qui me correspond bien. J'ai justement choisi de vivre dans le centre-ville pour ressentir ces rapports, et je n'ai pas été déçu", conclut-il.