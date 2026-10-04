Une ancienne star de Premier League, testée jadis par le Club de Bruges, évoque son agression sexuelle

Ancienne vedette de Premier League et international anglais, qui avait passé un test au Club de Bruges en 2022, raconte dans un livre l'agression sexuelle dont il a été victime de la part d'un coach de danse très célèbre outre-Manche.

L’ancien international anglais Andy Carroll, 37 ans, a révélé l’identité de l’homme qui l’a agressé sexuellement il y a quelques années. Dans sa biographie Owning It, le footballeur raconte une soirée particulièrement traumatisante et confirme aujourd’hui à la presse britannique que son agresseur était Kevin Adams, un coach de danse connu en Angleterre pour ses apparitions dans des émissions de talents de la BBC. Adams, condamné en 2023, a écopé de trois ans de prison ainsi que d’une interdiction de contact.

Un coach de danse connu

"J’ai été victime d’une agression sexuelle. Voilà, c’est dit", écrit Andy Carroll dans son livre. Les faits se sont déroulés après un match de Newcastle. Kevin Adams, un ami de son ex-compagne, s’était invité chez lui pour regarder un combat de boxe. Au cours de la soirée, il aurait préparé plusieurs boissons. "Après un moment, j’ai commencé à avoir la tête qui tournait. Je pense qu’il avait mis quelque chose dans mon verre", raconte l’ancien joueur, qui avait effectué un test au début du mois de juillet au Club de Bruges, alors qu'il cherchait un club pour se relancer.

Andy Carroll explique avoir toujours ressenti un malaise à l’égard d’Adams, qui se montrait particulièrement insistant à son égard. Lorsqu’il est allé se coucher, il pensait que son invité dormirait dans la chambre d’amis. Mais il s’est réveillé avec Kevin Adams sous ses draps. "Je dors nu et, lorsque je me suis réveillé pendant la nuit, ce type était sous mes draps et essayait de me faire une fellation."

Agresseur condamné

Andy Carroll l’a alors frappé jusqu’à le mettre inconscient avant de le mettre dehors et d’appeler la police. La procédure judiciaire, qui a duré deux ans, a été particulièrement éprouvante. "Tout le processus a été humiliant et honteux. Vraiment terrible."

Kevin Adams a toujours nié les faits, mais a finalement été condamné en 2023. Carroll explique que cette expérience a profondément marqué sa vie et même sa carrière. "Le traumatisme est toujours là. Mais si le fait d’écrire sur cette histoire peut aider ne serait-ce qu’une personne, alors cela en vaut la peine."





Toujours actif en 6e division anglaise

Agé de 37 ans, Andy Carroll joue toujours aujourd'hui, mais à un échelon inférieur, la sixième division anglaise, du côté de Dag & Red FC, club qu'il a rejoint lors de l'exercice précédent. En 7 sorties cette saison, il n'a toujours pas marqué.

International anglais aux 9 sélections et deux buts, il a aussi marqué 54 buts en 248 apparitions en Premier League, où il a porté les vareuses de Newcastle, Liverpool et West Ham.