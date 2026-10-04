Une ingérence politique claire : les Emirats menacent l'Angleterre en cas de sanctions pour Manchester City

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Une ingérence politique claire : les Emirats menacent l'Angleterre en cas de sanctions pour Manchester City
Deviens fan de Manchester City! 977

Alors que Manchester City risque très gros pour ne pas avoir respecté les règles financières de la Premier League. Des sanctions très lourdes allant jusqu'à la relégation du club pourraient être infligées, mais les Emirats Arabes Unis, dont les liens avec Manchester City sont étroits, interviennent en coulisses.

Manchester City en cinquième division ?

 

Manchester City ne semble pas disposé à se résigner à une éventuelle sanction. Et, ironiquement, cela pourrait encore aggraver sa situation. Selon des sources anglaises, le club pourrait même être exclu du football professionnel. "Gardez à l’esprit que les sanctions qui menacent Manchester City dans le football anglais – si le club, détenu par Abou Dhabi, continue de faire monter la tension avec la Premier League – pourraient notamment inclure une exclusion de la compétition, un refus de la part de l’EFL d’autoriser City à participer à l’une de ses divisions et/ou le retrait des propriétaires, administrateurs et dirigeants de Manchester City", peut-on lire.

Alors que Manchester City risque très gros pour ne pas avoir respecté les règles financières de la Premier League. Des sanctions très lourdes allant jusqu'à la relégation du club pourraient être infligées, mais les Emirats Arabes Unis, dont les liens avec Manchester City sont étroits, interviennent en coulisses.

Selon les informations de l'agence de presse anglaise Bloomberg, les Emirats Arabes Unis auraient décidé de faire pression en coulisses sur le gouvernement anglais afin d'éviter que les sanctions infligées à Manchester City soient trop sévères. 

Il y a quelques jours de cela, Manchester City était reconnu coupable de 114 infractions financières commises durant une période allant de 2009 à 2018, et aurait à l'époque falsifié ses comptes afin de contourner le fair-play financier. Des accusations très graves, qui devraient avoir des conséquences tout aussi massives sur le club de Jérémy Doku.

Mais le gouvernement émirati compte bien faire en sorte que son homologue britannique soit clément, et aurait menacé de réduire ses investissements au Royaume-Uni en cas de sanctions sévères infligées à Manchester City.

Une ingérence claire dans le dossier Manchester City 

Les Emirats Arabes Unis sont en effet liés de très près à Manchester City, qui a été racheté en 2008 par le cheikh Mansour et un fonds d'investissement localisé à Abu Dhabi, l'un des émirats. Ce rachat avait permis aux Citizens, auparavant dans le dur, de devenir une puissance majeure d'abord d'Angleterre, puis d'Europe.

Le club avait au passage remporté de nombreux titres et dépensé des centaines de millions d'euros, une route vers le sommet apparemment parsemée d'irrégularités sur le plan financier, désormais révélée par ce scandale qui ébranle l'Angleterre.

Les Emirats Arabes Unis investissent énormément en Grande-Bretagne depuis de longues années, et ces menaces de la part du gouvernement émirati auraient donc, selon Bloomberg, plongé le gouvernement britannique "dans l'embarras". 

Ces informations s'ajoutent aux déclarations gênantes du Premier Ministre britannique Andy Burnham, ancien maire de Manchester, qui s'était publiquement inquiété des conséquences de sanctions trop lourdes sur Manchester City et d'un éventuel retrait des investisseurs émiratis au sein du club. Le cabinet ministériel avait ensuite dû nuancer ces propos afin d'éviter tout soupçon de collusion. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City

Plus de news

Qui portera le brassard de capitaine des Diables rouges contre la France ?

Qui portera le brassard de capitaine des Diables rouges contre la France ?

18:30
Absent pour France-Belgique, Kylian Mbappé adresse-t-il un message à ses détracteurs sur Instagram ?

Absent pour France-Belgique, Kylian Mbappé adresse-t-il un message à ses détracteurs sur Instagram ?

18:00
1
D1 FFA : la remontada des Zébra Elites qui passent devant l'Olympic au classement !

D1 FFA : la remontada des Zébra Elites qui passent devant l'Olympic au classement !

17:20
Une ancienne star de Premier League, testée jadis par le Club de Bruges, évoque son agression sexuelle

Une ancienne star de Premier League, testée jadis par le Club de Bruges, évoque son agression sexuelle

16:50
Un club de Pro League victime des éventuelles sanctions de Manchester City ?

Un club de Pro League victime des éventuelles sanctions de Manchester City ?

14:10
Cette révélation de D1 FFA la saison dernière est aujourd'hui muette pour le SL16 Analyse

Cette révélation de D1 FFA la saison dernière est aujourd'hui muette pour le SL16

16:10
Les présidents du Club de Bruges et d'Anderlecht montent au créneau : "Cela doit changer d’urgence"

Les présidents du Club de Bruges et d'Anderlecht montent au créneau : "Cela doit changer d’urgence"

15:30
Nathan Ngoy revient sur son altercation avec Arda Güler

Nathan Ngoy revient sur son altercation avec Arda Güler

14:50
Les Diables rouges se rendront à Paris dans un autre moyen de transport que le train

Les Diables rouges se rendront à Paris dans un autre moyen de transport que le train

13:30
🎥 Un Anderlechtois passe un petit pont à un champion du monde

🎥 Un Anderlechtois passe un petit pont à un champion du monde

13:01
La génération dorée fait encore son effet : Maxim De Cuyper impressionné par deux Diables Rouges

La génération dorée fait encore son effet : Maxim De Cuyper impressionné par deux Diables Rouges

12:30
Formé à Anderlecht, il veut revenir en Jupiler Pro League... par une autre porte

Formé à Anderlecht, il veut revenir en Jupiler Pro League... par une autre porte

12:00
Zidane va encore changer ses plans contre la Belgique : une grosse nouveauté dans le onze ?

Zidane va encore changer ses plans contre la Belgique : une grosse nouveauté dans le onze ?

11:30
Mika Godts replacé : la solution de Mark Van Bommel au Stade de France ? Analyse

Mika Godts replacé : la solution de Mark Van Bommel au Stade de France ?

10:40
Les Diables Rouges préparent le choc contre la France : voici leur programme avant le départ

Les Diables Rouges préparent le choc contre la France : voici leur programme avant le départ

11:00
Le "match de la honte" : l'Argentine a affronté des jeunes appelés en urgence

Le "match de la honte" : l'Argentine a affronté des jeunes appelés en urgence

10:27
Sébastien Pocognoli renverse la tendance avec l'Écosse : sa première victoire fait parler la presse

Sébastien Pocognoli renverse la tendance avec l'Écosse : sa première victoire fait parler la presse

10:07
Une pépite colombienne dans le viseur d'un club de Pro League : plusieurs équipes sont sur le coup

Une pépite colombienne dans le viseur d'un club de Pro League : plusieurs équipes sont sur le coup

09:30
Lukebakio, Moreira ou Trossard ? Mark van Bommel va devoir trancher contre la France

Lukebakio, Moreira ou Trossard ? Mark van Bommel va devoir trancher contre la France

09:00
À peine arrivé et déjà sur le départ ? Une recrue estivale de l'Union sur les radars de grands d'Europe

À peine arrivé et déjà sur le départ ? Une recrue estivale de l'Union sur les radars de grands d'Europe

07:00
La 153e nation au classement FIFA s'offre son premier titre

La 153e nation au classement FIFA s'offre son premier titre

23:40
🎥 Nations League : l'Espagne poursuit son sans faute grâce, notamment, à un bijou de Lamine Yamal

🎥 Nations League : l'Espagne poursuit son sans faute grâce, notamment, à un bijou de Lamine Yamal

23:03
Un cadre du Portugal prend la défense de Cristiano Ronaldo

Un cadre du Portugal prend la défense de Cristiano Ronaldo

22:40
D1 FFA : Meux co-leader, Rochefort, Tubize-Braine et Mons victorieux

D1 FFA : Meux co-leader, Rochefort, Tubize-Braine et Mons victorieux

22:06
Sébastien Pocognoli évite un triste record à la tête l'Écosse

Sébastien Pocognoli évite un triste record à la tête l'Écosse

21:30
Une légende du Standard ne manque pas de superlatifs pour Romelu Lukaku et son pote Kevin De Bruyne

Une légende du Standard ne manque pas de superlatifs pour Romelu Lukaku et son pote Kevin De Bruyne

21:00
La Croatie humiliée à domicile par l'Angleterre : du jamais vu dans son histoire

La Croatie humiliée à domicile par l'Angleterre : du jamais vu dans son histoire

20:30
La France comptera aussi un absent de marque contre les Diables rouges

La France comptera aussi un absent de marque contre les Diables rouges

20:00
🎥 La tension est toujours à son comble entre Irlandais et Israéliens : une conférence de presse dérape

🎥 La tension est toujours à son comble entre Irlandais et Israéliens : une conférence de presse dérape

19:30
Qui va remplacer Tielemans et De Bruyne en France ?

Qui va remplacer Tielemans et De Bruyne en France ?

03/10
Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 4/10

Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 4/10

00:00
Un score trompeur ? La presse étrangère tempère les ardeurs après Belgique-Turquie

Un score trompeur ? La presse étrangère tempère les ardeurs après Belgique-Turquie

03/10
3
Le RWDM perd le mini-derby de la Zwanze au Parc Duden... et peut-être la tête de la D1 FFA

Le RWDM perd le mini-derby de la Zwanze au Parc Duden... et peut-être la tête de la D1 FFA

03/10
Débuts loupés pour Jorthy Mokio avec la République démocratique du Congo

Débuts loupés pour Jorthy Mokio avec la République démocratique du Congo

03/10
Huis-clos mais stade à 75 % plein : l'étrange situation avant Croatie - Angleterre en Ligue des Nations

Huis-clos mais stade à 75 % plein : l'étrange situation avant Croatie - Angleterre en Ligue des Nations

03/10
Né à Uccle, binational convoité et révélation aux Pays-Bas : Nolhan Courtens a sauté dans la cour des grands

Né à Uccle, binational convoité et révélation aux Pays-Bas : Nolhan Courtens a sauté dans la cour des grands

03/10

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 6
Arsenal Arsenal 10/10 Leeds United Leeds United
Ipswich Town Ipswich Town 10/10 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 10/10 Brighton Brighton
Chelsea Chelsea 10/10 Bournemouth Bournemouth
Aston Villa Aston Villa 10/10 Brentford Brentford
Manchester United Manchester United 10/10 Tottenham Tottenham
Crystal Palace Crystal Palace 11/10 Nottingham Forest Nottingham Forest
Hull City Hull City 11/10 Everton Everton
Liverpool Liverpool 11/10 Manchester City Manchester City
Coventry City Coventry City 12/10 Newcastle Utd Newcastle Utd

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Absent pour France-Belgique, Kylian Mbappé adresse-t-il un message à ses détracteurs sur Instagram ? QuickPick QuickPick a propos de Nathan Ngoy ciblé par une vague de messages racistes après Belgique-Turquie Union 60 Union 60 a propos de Un score trompeur ? La presse étrangère tempère les ardeurs après Belgique-Turquie Union 60 Union 60 a propos de "Seul un coach ne voit pas ça positivement" : le petit regret de Van Bommel dans la belle soirée des Diables Union 60 Union 60 a propos de "Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse Pogi Pogi a propos de "Pour une mi-temps ou pour une heure" : Philippe Albert réclame du changement face à la Turquie El Malvario El Malvario a propos de De Bruyne magique, enfin le sourire de Lukaku : les notes des Diables contre la Turquie Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Je ne peux pas regarder ça" : Olivier Deschacht dans de sales draps après ses propos polémiques Union 60 Union 60 a propos de "J'étais très énervé" : Thibaut Courtois revient sur le "seum" après la défaite face à la France en 2018 Union 60 Union 60 a propos de "Certains joueurs jouent les traducteurs" : Mark van Bommel s'explique sur la langue utilisée avec les Diables Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved