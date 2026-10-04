Une pépite colombienne dans le viseur d'un club de Pro League : plusieurs équipes sont sur le coup

Le KRC Genk prospecte à nouveau en Amérique du Sud et a Neider Parra dans son viseur. Mais plusieurs clubs européens s'intéressent également au jeune joueur de Nacional, en Colombie.

Tous les consultants en Amérique du Sud sont unanimes : Neider Parra est un joueur à suivre. Parra est un défenseur central colombien de 20 ans qui poursuit son développement à l'Atlético Nacional.

Le jeune défenseur a récemment attiré l'attention de plusieurs recruteurs européens et figure sur leurs radars, alors qu'il tente de faire ses preuves en Colombie. Selon Eyeball, Parra se distingue par sa solidité et sa fiabilité défensive. Il lit bien le jeu et est à l'aise aussi bien dans les airs que dans les duels au sol.

Le KRC Genk veut recruter Neider Parra de Nacional

Il a tout d'un roc dans la défense de l'Atlético Nacional. Le club colombien est conscient de tenir un joueur à fort potentiel.

Sa valeur marchande est estimée à environ 800.000 euros selon le site Transfermarkt. Mais son départ de Colombie vers l'Europe pourrait rapporter une somme plus importante à l'Atlético Nacional.

Des prétendants pour Parra de Nacional

Parra intéresse fortement le KRC Genk. Le club limbourgeois connaît le marché sud-américain et a déjà recruté plusieurs joueurs colombiens par le passé. Cela pourrait avoir son importance dans le choix de Parra.





Bologne souhaite également recruter le jeune défenseur colombien. Plusieurs clubs espagnols et allemands suivent aussi son évolution.