Van Bommel forcé de changer les choses : le onze potentiel des Diables au Stade de France

Le dernier match de cette longue trêve internationale est au programme ce lundi : les Diables Rouges se rendent au Stade de France, et Mark van Bommel va devoir faire quelques changements. Au contraire de Zinedine Zidane, qui a (encore) annoncé des changements, Van Bommel a cependant affirmé que certains joueurs seraient alignés pour la quatrième fois.

Pas de suspens entre les perches, où Mark van Bommel va continuer à aligner Senne Lammens, assez rassurant durant cette trêve. Et pas (beaucoup) plus devant lui : Nathan Ngoy et Brandon Mechele semblent s'être installés en défense, tandis que Joaquin Seys et Timothy Castagne devraient encadrer la défense centrale.

Par contre, il y aura du changement dans l'entrejeu, et pas qu'un peu. Forcément : Youri Tielemans et Kevin De Bruyne sont suspendus. Alors, que fera Van Bommel ? On a envie de croire qu'en l'absence de ses deux joueurs les plus créatifs, le Néerlandais pourrait plutôt choisir une option étonnante.

Mika Godts en 10 ?

En effet, à son époque anversoise, Mark van Bommel avait parfois aligné Calvin Stengs, ailier, en n°10 ; un rôle qui plaît beaucoup à Mika Godts. On imagine donc bien le joueur du PSG reprendre le rôle de KDB, avec Roméo Lavia et Nicolas Raskin derrière lui.

Qui reprendrait alors sa place côté gauche ? La réponse est claire : Leandro Trossard, enfin fit et qui postule au onze de départ. Côté droit, Dodi Lukebakio pourrait encore démarrer, tandis qu'on imagine mal Charles De Ketelaere céder sa place à Lukaku devant.

Le onze potentiel :

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Lammens / Seys - Mechele - Ngoy - Castagne / Lavia - Raskin - Godts / Trossard - De Ketelaere - Lukebakio