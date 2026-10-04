Zidane va encore changer ses plans contre la Belgique : une grosse nouveauté dans le onze ?

Zinedine Zidane devrait encore faire plusieurs changements contre la Belgique lundi soir. Mike Maignan pourrait souffler et laisser sa place à Guillaume Restes. Le gardien de Toulouse pourrait connaître sa première sélection avec les Bleus.

Zinedine Zidane devrait encore changer son équipe contre la Belgique lundi. Selon le journal français L'Équipe, Guillaume Restes fait partie des joueurs qui pourraient débuter au Stade de France. Le gardien de Toulouse, 21 ans, n'a encore jamais joué avec les Bleus. Mike Maignan pourrait être laissé au repos après avoir disputé les trois derniers matchs.

Un nouveau gardien contre la Belgique ?

Restes (18 millions d'euros de valeur marchande) a été appelé pour la première fois durant cette période internationale. Le forfait de Robin Risser lui a permis de devenir le deuxième gardien du groupe. Zidane a 21 joueurs pour affronter les Diables et plusieurs changements sont attendus par rapport à l'équipe alignée vendredi en Italie.

Le sélectionneur devra modifier sa défense. Dayot Upamecano a quitté le groupe après son carton rouge contre l'Italie et sera suspendu lundi. Son absence ouvre une place dans la défense française, avec un nouveau choix à faire pour Zidane. Zizou devra encore revoir son onze pour le dernier match de cette période internationale.

L'équipe B de la France avait remporté le match

Zidane avait beaucoup changé son équipe lors du match aller en Belgique. Plusieurs cadres français avaient débuté sur le banc au Stade Roi Baudouin. Les Bleus avaient malgré tout gagné 0-1 grâce à Michael Olise. L'ailier du Bayern Munich avait marqué à quelques minutes de la fin.

Objectif premier du groupe

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Les deux équipes se retrouvent une semaine plus tard, cette fois au Stade de France. Les Diables auront une revanche à prendre après le 0-1 concédé à Bruxelles. La victoire leur permettrait de dépasser les Bleus et de prendre la première place du groupe. Il n'y a qu'un point d'écart entre l'Equipe de France et les Diables Rouges.