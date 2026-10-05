🎥 La passe lumineuse de Roméo Lavia, la finition de Lukebakio : un but belge spendide au Stade de France

Florent Malice Johan Walckiers
Florent Malice et Johan Walckiers depuis le Stade de France
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🎥 La passe lumineuse de Roméo Lavia, la finition de Lukebakio : un but belge spendide au Stade de France
Photo: © photonews
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Surprise à la mi-temps au Stade de France : la Belgique, dominée sur le plan territorial, mène d'un but. Et quel but : une passe absolument magique de Roméo Lavia a été chercher Dodi Lukebakio dans le dos de la défense française.

Roméo Lavia avait déjà ébloui tout le monde lors du match aller face à la France ; à nouveau titularisé à Paris, le milieu de terrain de Chelsea remet ça, avec une prestation cette fois couronnée d'une passe décisive. 

Trouvant une ligne de passe digne d'un De Bruyne, Lavia a été chercher Dodi Lukebakio depuis son côté de terrain dans le dos de la défense, offrant à l'ailier de Benfica un face-à-face faisant presque penser aux penaltys des années 90 en MLS.

La défense française est battue, et Guillaume Restes aussi : Dodi Lukebakio ne s'est pas fait prier pour marquer cette fois en tant que titulaire plutôt que comme joker. 

Roméo Lavia impressionne au Stade de France 

Un moment qu'a très probablement savouré Roméo Lavia aussi. En l'absence d'Amadou Onana, le joueur de Chelsea est en train de saisir pleinement sa chance pour enfin convaincre qu'il est la solution au poste de n°6, mais ausis qu'il a assez de football dans les pieds pour s'intégrer dans un entrejeu renforcé.

Seule petite ombre au tableau : en début de seconde période, Lavia prendra sa seconde carte jaune de la trêve internationale. Cela signifie qu'il manquera le prochain match de Ligue des Nations, en Turquie, au mois de novembre prochain. 

Lire aussi… LIVE : La France tue le match, Vandevoordt pas tout blanc (4-1)

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