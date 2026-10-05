🎥 Le Stade de France lui réussit bien ! La Belgique n’y a jamais été battue

Si les "Bleus" ont rarement souri à nos Diables rouges ces dernières années, leur antre en revanche leur réussit bien. En quatre rencontres disputées là-bas, la Belgique n’a jamais connu la défaite. Et pas seulement que contre son hôte.

Six défaites d’affilé. Ce lundi soir, la Belgique entend bien mettre un terme à cette série noire contre son voisin hexagonal. Des revers qui ont eu pour cadre des compétitions internationales disputées à l’étranger – évidemment la demi-finale du Mondial 2018, mais aussi le Final Four de la Ligue des Nations 2021et le 1/8e de finale du dernier Euro – mais aussi trois matchs de poules de Ligue des Nations, dont deux à Bruxelles. Le dernier, qui s’est déroulé sur le sol français remonte à un peu plus de deux ans, le 9 septembre 2024, mais n’avait pas pour cadre le Stade de France, mais le Groupama Stadium cher à l’Olympique Lyonnais.

2015, France – Belgique 3-4 : le droit de chanter "Et un et deux et trois zéro"

Pour trouver trace d’un dernier duel entre les deux pays au stade de France, il faut donc remonter au 7 juin 2015 et au dernier résultat positif de notre pays contre son voisin. Les "Bleus" de Didier Deschamps pataugent dans leur tournée de fin de saison à trouver un onze digne de ce nom afin d’aborder le prochain Euro qui se déroulera sur ses terres.

Forte d’un retour réussi sur la scène mondiale, la nouvelle génération belge s’impose déjà comme l’une des meilleures formations dans le registre des amicaux et livre un véritable récital sur la pelouse qui a vu leurs hôtes s’offrir le droit d’avoir une première étoile sur le maillot.

La Belgique déroule lors du premier acte avec un doublé de Fellaini avant que le "Ninja" d’une frappe dont il a le secret, ne réinvente le célèbre tube local "Et un et deux et trois zéro", à la sauce belge. Mathieu Valbuena réduira le score sur pénalty avant qu’Eden Hazard, dans le même exercice, ne redonne trois buts d’avance aux siens. Un peu nonchalants sur la fin, les Diables encaissent deux nouveaux buts français qui ne remettront pas en cause l’impression de surpuissance dégagée par l’escouade de Marc Wilmots.



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L’Euro livrera une autre vérité pour les deux pays, les vérités d’un jour étant rarement les mêmes que celles du lendemain dans le football international.

2011 : France – Belgique 0-0 : la grande première de Thibaut Courtois

Le 15 novembre 2011, les Diables version 90% de Georges Leekens se déplacent à Saint-Denis pour une joute amicale. L’occasion pour "Mac the Knife" de lancer entre les perches un jeune homme a priori prometteur, un certain Thibaut Courtois.

Sans avoir un boulot monstre à effectuer, celui qui devient le plus jeune gardien de but de la sélection depuis Robert Hustin en 1905, impose son calme et ses qualités hors-normes pour déjà s’imposer comme le futur numéro 1, au détriment d’un Simon Mignolet plutôt irréprochable avant cela. Le match se solde sur un 0-0 sans saveur pour une future génération dorée encore en construction et qui vient de rater sa qualification pour l’Euro 2012.

2002, France – Belgique 1-2 : la fausse note française qui n’en était pas une

Le premier duel à Saint-Denis entre Français et Belges remonte lui au 18 mai 2002, avec un Mondial en Asie qui se profile à l’horizon. Forts d’un doublé Mondial-Euro, les "Bleus" ne doutent de rien à l’époque, malgré une blessure de leur maître à jouer Zinédine Zidane.

Déjà sûr d’avoir la deuxième étoile sur la liquette dans quelques semaines, renforcés par l’hymne du plus Français des Belges, ou l’inverse, Johnny Halliday les annonçant déjà champions, les protégés de Roger Lemerre abordent ce duel amical avec l’excès de confiance de celui à qui rien n’était arrivé depuis quelques années et renforcés par une Marseillaise chantée à plein poumons par un Stade de France plein à craquer. Mais les Belges n’ont rien à perdre et jouent sans complexe.

Le regretté Glen De Boeck, de la tête, jette un léger coup de froid dans l’enceinte qui a été le cadre du premier titre mondial tricolore. Les "Bleus" reviennent dans le coup grâce à un auto-but de Timmy Simons. La joute amicale semble se conclure sur un partage de frères, mais c’était sans compter sur Marc Wilmots dont la demi-volée plombera quelque peu l’ambiance.

Pas de quoi affoler le peuple hexagonal, qui pense alors à la petite fausse note, d’une symphonie asiatique qui se terminera avec une deuxième Coupe du monde ramenée au pays. La suite, c’est l’un des plus beaux fiascos du foot français, alors que les Diables, toujours sans complexes, feront douter l’ogre brésilien sur son chemin vers sa cinquième et dernière étoile.

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1998, Belgique – Pays-Bas 0-0 : une première entre voisins des plats pays

On l’oublierait presque mais le tout premier match livré par nos Diables sur la pelouse de Saint-Denis le fut à l’occasion de la Coupe du monde 1998. L’organisation choisit le nouvel écrin flambant neuf de l’ Équipe de France comme cadre de ce derby des plats pays. Favorite au titre suprême, les «Oranje» des Kluivert, Bergkamp et autres frères de Boer acculent les Diables et Bertrand Crasson est même sorti prématurément après été emporté par l’ouragan Overmars – pré-période "Dick pics". Lorenzo Staelens, roublard et simulateur, la joue Vercauteren façon barrages pour le Mondial 1986 contre ces mêmes Bataves, et provoque le renvoi au vestiaire de Patrick Kluivert. Un bon point au final, meilleur que les deux autres plus décevants contre le Mexique et la Corée du Sud qui renverront nos Diables au pays dès le premier tour.