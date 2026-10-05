🎥 Le Stade de France lui réussit bien ! La Belgique n’y a jamais été battue

Fabien Chaliaud, journaliste football
| Commentaire
🎥 Le Stade de France lui réussit bien ! La Belgique n’y a jamais été battue
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Si les "Bleus" ont rarement souri à nos Diables rouges ces dernières années, leur antre en revanche leur réussit bien. En quatre rencontres disputées là-bas, la Belgique n’a jamais connu la défaite. Et pas seulement que contre son hôte.

Six défaites d’affilé. Ce lundi soir, la Belgique entend bien mettre un terme à cette série noire contre son voisin hexagonal. Des revers qui ont eu pour cadre des compétitions internationales disputées à l’étranger – évidemment la demi-finale du Mondial 2018, mais aussi le Final Four de la Ligue des Nations 2021et le 1/8e de finale du dernier Euro – mais aussi trois matchs de poules de Ligue des Nations, dont deux à Bruxelles. Le dernier, qui s’est déroulé sur le sol français remonte à un peu plus de deux ans, le 9 septembre 2024, mais n’avait pas pour cadre le Stade de France, mais le Groupama Stadium cher à l’Olympique Lyonnais.

2015, France – Belgique 3-4 : le droit de chanter "Et un et deux et trois zéro"

Pour trouver trace d’un dernier duel entre les deux pays au stade de France, il faut donc remonter au 7 juin 2015 et au dernier résultat positif de notre pays contre son voisin. Les "Bleus" de Didier Deschamps pataugent dans leur tournée de fin de saison à trouver un onze digne de ce nom afin d’aborder le prochain Euro qui se déroulera sur ses terres.

Forte d’un retour réussi sur la scène mondiale, la nouvelle génération belge s’impose déjà comme l’une des meilleures formations dans le registre des amicaux et livre un véritable récital sur la pelouse qui a vu leurs hôtes s’offrir le droit d’avoir une première étoile sur le maillot.

La Belgique déroule lors du premier acte avec un doublé de Fellaini avant que le "Ninja" d’une frappe dont il a le secret, ne réinvente le célèbre tube local "Et un et deux et trois zéro", à la sauce belge. Mathieu Valbuena réduira le score sur pénalty avant qu’Eden Hazard, dans le même exercice, ne redonne trois buts d’avance aux siens. Un peu nonchalants sur la fin, les Diables encaissent deux nouveaux buts français qui ne remettront pas en cause l’impression de surpuissance dégagée par l’escouade de Marc Wilmots.

Lire aussi… LIVE : C'est parti entre la France et la Belgique !

L’Euro livrera une autre vérité pour les deux pays, les vérités d’un jour étant rarement les mêmes que celles du lendemain dans le football international.

2011 : France – Belgique 0-0 : la grande première de Thibaut Courtois

Le 15 novembre 2011, les Diables version 90% de Georges Leekens se déplacent à Saint-Denis pour une joute amicale. L’occasion pour "Mac the Knife" de lancer entre les perches un jeune homme a priori prometteur, un certain Thibaut Courtois.

Sans avoir un boulot monstre à effectuer, celui qui devient le plus jeune gardien de but de la sélection depuis Robert Hustin en 1905, impose son calme et ses qualités hors-normes pour déjà s’imposer comme le futur numéro 1, au détriment d’un Simon Mignolet plutôt irréprochable avant cela. Le match se solde sur un 0-0 sans saveur pour une future génération dorée encore en construction et qui vient de rater sa qualification pour l’Euro 2012.

2002, France – Belgique 1-2 : la fausse note française qui n’en était pas une

Le premier duel à Saint-Denis entre Français et Belges remonte lui au 18 mai 2002, avec un Mondial en Asie qui se profile à l’horizon. Forts d’un doublé Mondial-Euro, les "Bleus" ne doutent de rien à l’époque, malgré une blessure de leur maître à jouer Zinédine Zidane.

Déjà sûr d’avoir la deuxième étoile sur la liquette dans quelques semaines, renforcés par l’hymne du plus Français des Belges, ou l’inverse, Johnny Halliday les annonçant déjà champions, les protégés de Roger Lemerre abordent ce duel amical avec l’excès de confiance de celui à qui rien n’était arrivé depuis quelques années et renforcés par une Marseillaise chantée à plein poumons par un Stade de France plein à craquer. Mais les Belges n’ont rien à perdre et jouent sans complexe.

Le regretté Glen De Boeck, de la tête, jette un léger coup de froid dans l’enceinte qui a été le cadre du premier titre mondial tricolore. Les "Bleus" reviennent dans le coup grâce à un auto-but de Timmy Simons. La joute amicale semble se conclure sur un partage de frères, mais c’était sans compter sur Marc Wilmots dont la demi-volée plombera quelque peu l’ambiance.

Pas de quoi affoler le peuple hexagonal, qui pense alors à la petite fausse note, d’une symphonie asiatique qui se terminera avec une deuxième Coupe du monde ramenée au pays. La suite, c’est l’un des plus beaux fiascos du foot français, alors que les Diables, toujours sans complexes, feront douter l’ogre brésilien sur son chemin vers sa cinquième et dernière étoile.

<

1998, Belgique – Pays-Bas 0-0 : une première entre voisins des plats pays

On l’oublierait presque mais le tout premier match livré par nos Diables sur la pelouse de Saint-Denis le fut à l’occasion de la Coupe du monde 1998. L’organisation choisit le nouvel écrin flambant neuf de l’ Équipe de France comme cadre de ce derby des plats pays. Favorite au titre suprême, les «Oranje» des Kluivert, Bergkamp et autres frères de Boer acculent les Diables et Bertrand Crasson est même sorti prématurément après été emporté par l’ouragan Overmars – pré-période "Dick pics". Lorenzo Staelens, roublard et simulateur, la joue Vercauteren façon barrages pour le Mondial 1986 contre ces mêmes Bataves, et provoque le renvoi au vestiaire de Patrick Kluivert. Un bon point au final, meilleur que les deux autres plus décevants contre le Mexique et la Corée du Sud qui renverront nos Diables au pays dès le premier tour.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis France - Belgique maintenant en live sur Walfoot.be.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
France
Marouane Fellaini
Thibaut Courtois
Radja Nainggolan

Plus de news

LIVE : C'est parti entre la France et la Belgique ! Live

LIVE : C'est parti entre la France et la Belgique !

20:46
Pénurie de latéraux français : Zidane bouscule les habitudes

Pénurie de latéraux français : Zidane bouscule les habitudes

20:30
1
Live : Revivez l'ambiance des supporters belges en route vers le Stade Roi Baudouin

Live : Revivez l'ambiance des supporters belges en route vers le Stade Roi Baudouin

19:56
Surprise dans le onze de van Bommel : Romelu Lukaku et Maarten Vandevoordt titulaires !

Surprise dans le onze de van Bommel : Romelu Lukaku et Maarten Vandevoordt titulaires !

19:49
L'un des meilleurs Diables du Mondial recalé par Philippe Albert : "Il est actuellement trop court"

L'un des meilleurs Diables du Mondial recalé par Philippe Albert : "Il est actuellement trop court"

19:30
Des Espoirs déforcés... pour rien ? Un choix curieux de Mark van Bommel

Des Espoirs déforcés... pour rien ? Un choix curieux de Mark van Bommel

15:00
Qui sera le capitaine des Diables Rouges ce soir ? Quelques candidats se détachent clairement

Qui sera le capitaine des Diables Rouges ce soir ? Quelques candidats se détachent clairement

14:00
Malgré son passé avec Van Bommel, un Diable Rouge n'a pas encore joué : et si c'était pour ce soir ?

Malgré son passé avec Van Bommel, un Diable Rouge n'a pas encore joué : et si c'était pour ce soir ?

13:00
Romelu Lukaku a reçu un coup de fil après son but : "Tu seras vite de retour en forme"

Romelu Lukaku a reçu un coup de fil après son but : "Tu seras vite de retour en forme"

11:00
"Pourquoi devrais-je m'excuser ?" : le feuilleton Ronaldo loin d'être terminé

"Pourquoi devrais-je m'excuser ?" : le feuilleton Ronaldo loin d'être terminé

18:30
"On ne va pas en colonie de vacances faire des barbecues" : Philippe Clement hausse le ton

"On ne va pas en colonie de vacances faire des barbecues" : Philippe Clement hausse le ton

19:00
Voici les absents face à la France : Mark van Bommel fait un déçu, un joueur repris pour la première fois !

Voici les absents face à la France : Mark van Bommel fait un déçu, un joueur repris pour la première fois !

08:56
Anderlecht au coude-à-coude pour un jeune attaquant de huit millions d'euros

Anderlecht au coude-à-coude pour un jeune attaquant de huit millions d'euros

18:00
"C'est regrettable" : Roberto Martinez, ex-coach des Diables Rouges, très critiqué pour sa gestion de CR7

"C'est regrettable" : Roberto Martinez, ex-coach des Diables Rouges, très critiqué pour sa gestion de CR7

17:00
Officiel : Rik de Mil et les Buffalos sèment une graine de plus pour l'avenir

Officiel : Rik de Mil et les Buffalos sèment une graine de plus pour l'avenir

17:40
Remontera-t-il la pente ? Un ancien prodige et Diable Rouge est toujours sans club

Remontera-t-il la pente ? Un ancien prodige et Diable Rouge est toujours sans club

17:20
"Nous en sommes très fiers" : un club belge salué pour son excellente santé financière

"Nous en sommes très fiers" : un club belge salué pour son excellente santé financière

16:30
Un duo inédit contre la France ? "Je serais curieux de les voir ensemble"

Un duo inédit contre la France ? "Je serais curieux de les voir ensemble"

07:00
🎥 Un joueur de JPL au coeur d'une échauffouré en Egypte où les Pharaons face à une 'polémique Mohamed Salah'

🎥 Un joueur de JPL au coeur d'une échauffouré en Egypte où les Pharaons face à une 'polémique Mohamed Salah'

16:00
"Je le jure sur la vie de ma mère !" : la course au numéro dix est lancée pour la dernière danse de Leo Messi

"Je le jure sur la vie de ma mère !" : la course au numéro dix est lancée pour la dernière danse de Leo Messi

14:30
La France séduite par un joueur...absent du groupe des Diables : "Il est amené à faire une belle carrière"

La France séduite par un joueur...absent du groupe des Diables : "Il est amené à faire une belle carrière"

23:10
"L'UEFA devrait intervenir" : décision radicale de l'Irlande suite à ses échanges tendus avec Israël

"L'UEFA devrait intervenir" : décision radicale de l'Irlande suite à ses échanges tendus avec Israël

13:30
Diable Rouge U17 et talent du Sporting Charleroi, Maël Oppenbrouwer se confie : "Ça me donne une vraie chance" Interview

Diable Rouge U17 et talent du Sporting Charleroi, Maël Oppenbrouwer se confie : "Ça me donne une vraie chance"

06:00
Van Bommel forcé de changer les choses : le onze potentiel des Diables au Stade de France

Van Bommel forcé de changer les choses : le onze potentiel des Diables au Stade de France

04/10
Catastrophe pour l'ex-Mauve Kasper Dolberg, dont la saison pourrait déjà être finie

Catastrophe pour l'ex-Mauve Kasper Dolberg, dont la saison pourrait déjà être finie

12:30
La Gantoise tremble : un joueur important forfait lors de la trêve internationale

La Gantoise tremble : un joueur important forfait lors de la trêve internationale

12:00
Mark van Bommel surprend et place un Belge au-dessus de tous ses autres coéquipiers !

Mark van Bommel surprend et place un Belge au-dessus de tous ses autres coéquipiers !

04/10
Mark van Bommel garde le mystère : "Si je vous dis ça, vous saurez qui jouera"

Mark van Bommel garde le mystère : "Si je vous dis ça, vous saurez qui jouera"

04/10
Les adieux de Lionel Messi font polémique : des conditions honteuses pour l'adversaire de l'Argentine

Les adieux de Lionel Messi font polémique : des conditions honteuses pour l'adversaire de l'Argentine

10:30
Le "drama" Cristiano Ronaldo n'en finit pas : Jorge Jesus aurait pris une décision forte

Le "drama" Cristiano Ronaldo n'en finit pas : Jorge Jesus aurait pris une décision forte

09:30
Un Belge binational a fait ses débuts pour une autre sélection : "Mon choix est fait à 100%"

Un Belge binational a fait ses débuts pour une autre sélection : "Mon choix est fait à 100%"

10:00
Qui portera le brassard de capitaine des Diables rouges contre la France ?

Qui portera le brassard de capitaine des Diables rouges contre la France ?

04/10
Absent pour France-Belgique, Kylian Mbappé adresse-t-il un message à ses détracteurs sur Instagram ?

Absent pour France-Belgique, Kylian Mbappé adresse-t-il un message à ses détracteurs sur Instagram ?

04/10
1
Axel Witsel était fan de Zizou : "Je supportais les Bleus étant petit"

Axel Witsel était fan de Zizou : "Je supportais les Bleus étant petit"

08:22
Ali Maamar titulaire mais le Maroc accroché en match amical

Ali Maamar titulaire mais le Maroc accroché en match amical

07:30
Le rendez-vous est pris : comment Mats Rits a appris ses retrouvailles avec Anderlecht par surprise

Le rendez-vous est pris : comment Mats Rits a appris ses retrouvailles avec Anderlecht par surprise

06:30

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 4
Portugal Portugal 2-1 Norvège Norvège
Grèce Grèce 0-0 Allemagne Allemagne
Pays de Galles Pays de Galles 0-1 Danemark Danemark
Pays-Bas Pays-Bas 2-1 Serbie Serbie
France France 20:45 Belgique Belgique
Italie Italie 20:45 Turquie Turquie
Angleterre Angleterre 06/10 République tchèque République tchèque
Croatie Croatie 06/10 Espagne Espagne

Dernières réactions

051961rouche 051961rouche a propos de Pénurie de latéraux français : Zidane bouscule les habitudes Union 60 Union 60 a propos de Absent pour France-Belgique, Kylian Mbappé adresse-t-il un message à ses détracteurs sur Instagram ? QuickPick QuickPick a propos de Nathan Ngoy ciblé par une vague de messages racistes après Belgique-Turquie Union 60 Union 60 a propos de Un score trompeur ? La presse étrangère tempère les ardeurs après Belgique-Turquie Union 60 Union 60 a propos de "Seul un coach ne voit pas ça positivement" : le petit regret de Van Bommel dans la belle soirée des Diables Union 60 Union 60 a propos de "Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse Pogi Pogi a propos de "Pour une mi-temps ou pour une heure" : Philippe Albert réclame du changement face à la Turquie El Malvario El Malvario a propos de De Bruyne magique, enfin le sourire de Lukaku : les notes des Diables contre la Turquie Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Je ne peux pas regarder ça" : Olivier Deschacht dans de sales draps après ses propos polémiques Union 60 Union 60 a propos de "J'étais très énervé" : Thibaut Courtois revient sur le "seum" après la défaite face à la France en 2018 Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved