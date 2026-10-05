🎥 L'Italie confirme sur ses terres contre la Turquie et dépasse la Belgique au classement

Sans être spécialement brillante, l'Italie a battu une Turquie, toujours à la dérive. Après avoir commencé leur compétition par une défaite sans appel contre les Diables rouges, les hommes de Roberto Mancini sont désormais deuxièmes du groupe A1 devant leur bourreau du premier match.

Après son partage en France, à Saint-Denis, l'Italie enchaîne avec un deuxième succès contre la Turquie, qu'elle avait déjà largement battue à Istanbul. Ce succès permet à la "Squadra Azzurra" de prendre la deuxième place de ce groupe A1 de Ligue des Nations.

L’Italie a pris le contrôle du match en début de rencontre, avec un pressing haut et une volonté de construire depuis l’arrière. La Turquie tente de répondre par des attaques rapides, mais peine à se créer des occasions franches, à l'image des frappes lointaines de Abdülkerim Bardakcı à la 9e et de Ozan Kabak à la 13e. Un scénario qu'on a encore vu pas plus tard que ce vendredi contre la Belgique.

Scamacca fait la différence

Entre les deux, Gianluca Scamacca s'était offert une première possibilité, mais son tir passait très loin au-dessus des cages turques. Le même Scamacca allait ouvrir la marque à la 23e, mais voyait sa réalisation être annulée en raison d'une position de hors-jeu assez évidente. Mais ce n'était que partie remise pour le tatoué de l'Atalanta qui faisait trembler les filets, pour de bon, trois minutes plus tard.

Sur un centre venu de la droite, il tente d’abord une tête, contrée par Kabak, avant de récupèrer le cuir pour ouvrir le score d'une violente frappe du pied droit (26e, 1-0). Un but qui récompensait une Italie, qui sans être séduisante, venait de progressivement prendre le contrôle de la rencontre.

Le reste de la mi-temps sera beaucoup plus calme à l'exception d'une frappe de Matteo Ruggeri déviée en coup de coin par Zeki Çelik. L’Italie domine globalement et s’est montrée plus dangereuse, tandis que la Turquie manque encore de tranchant offensivement. L'avance à la pause pour les "Azzurri" n'était pas déméritée.





Le réveil turc de courte durée

La deuxième période a été nettement plus animée. La Turquie a rapidement égalisé par Aral Şimşir à la 61e minute, profitant d’un ballon dans la surface pour remettre les deux équipes à égalité (61e, 1-1).

Mais l’Italie a ensuite réagi et repris l’avantage grâce à au défenseur d'Arsenal Riccardo Calafiori, qui a inscrit le deuxième but des siens de la tête (65e, 2-1). Les changements opérés par Roberto Mancini ont également permis aux "Azzurri" de reprendre progressivement le contrôle du match.

🚨 Riccardo Calafiori super header !! 🇮🇹 Italy 2-1 Türkiye 🇹🇷 https://t.co/XhWleGjIKM — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 5, 2026

La fin de rencontre est alors devenue plus tendue, la Turquie cherchant à revenir au score tandis que l’Italie tentait de gérer son avantage. L'Italie se rassurera dans les derniers instants grâce à sa petite pépite Pio Esposito, bien servie par un autre talent en devenir Romano. C'est le deuxième but de l'attaquant de l'Interen deux matchs contre les Turcs (87e, 3-1).

🇮🇹💥 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘𝗦𝗖𝗢 𝗣𝗜𝗢 𝗘𝗦𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗢 (𝟮𝟭) SCORES AGAINST TURKEY! ELITE YOUNG STRIKER! 🥶 https://t.co/G3TWxvR2uk — Rising Stars XI (@RisingStarXI) October 5, 2026

Devant la Belgique

Après une défaite sans appel contre la Belgique, le quadruple champion du monde italien retrouve des couleurs en signant un 7/9. La rencontre de ce lundi n'était pas la plus brillante des trois, mais l'ancien géant du football mondial montre qu'il n'est pas encore totalement enterré. Avec un désormais un point d'avance sur la Belgique, l'Italie se déplacera avec plus de confiance au Stade roi Baudouin pour un match avec la 2e place pour enjeu et un barrage à éviter.