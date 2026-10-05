🎥 Un joueur de JPL au coeur d'une échauffouré en Egypte où les Pharaons face à une 'polémique Mohamed Salah'

Les rencontres internationales battent leur plein dans le monde entier, entre Ligue des Nations en Europe, campagnes de qualifications sur chaque continent et les rencontres amicales.

C'était le cas de l'Afrique du Sud de Pitso Mosimane (qui a remplacé Hugo Broos après la coupe du Monde), qui se déplaçait en Egypte pour y défier les Pharaons dans le International Stadium de la capitale, en match amical.

Courtrai représenté sur la pelouse du Caire

C'est avec Omar Marmoush mais sans Mohamed Salah que l'Egypte s'est inclinée 0-1 suite à un but de Puso Dithejane (51e), malgré les nombreuses occasions des locaux. Les esprits se sont échauffés en fin de match. Mohamed Hany a provoqué une altercation dans une fin de partie de plus en plus tendue.

La situation s'est rapidement envenimée après que ce dernier n'ait repoussé Shandre Campbell, qui s'est retrouvé au sol. Le Courtraisien (ex-Club Bruges) était de la partie, monté au jeu à la pause. D'autres coéquipiers se sont joints à la bousculade et l'Egyptien Hany a finalement reçu un carton jaune à la suite de cet incident.

Polémique Mohamed Salah ?

Entre-temps, une polémique autour de la star egyptienne Mohamed Salah ne fait qu'enfler. En effet, un froid avec son entraineur Hossam Hassan semble être à la base de son absence face aux Bafana Bafana. Selon Goal, le remplacement du joueur de Trabzonspor au bout de 60 minutes lors du match contre l'Angola, en éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027, aurait mis le feu aux poudres.

Le lendemain, Salah a décidé de quitter le stage, sur fond de rumeurs faisant état de sa colère après son remplacement, ainsi que des tensions présentes au sein du stage à la suite des déclarations d'Hossam Hassan à l'encontre du gardien blessé El Shenawy. Le coach avait ensuite confirmé en conférence de presse sa présence pour la rencontre amicale, laissant également comprendre qu'il n'était pas satisfait du comportement du joueur.





Salah avait finalement quitté le stage, et pris la direction de l'Angleterre en famille pour quelques jours avant de rejoindre la Turquie pour reprendre l'entraînement avec son club. Voilà une situation qui laisse entrevoir des tensions dans le camp des Pharaons.