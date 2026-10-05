Ali Maamar titulaire mais le Maroc accroché en match amical

Le Maroc affrontait ce dimanche soir le Mali en match amical. Une rencontre qu'a débutée Ali Maamar, qui prend du galon en sélection sous Mohamed Ouahbi.

Ali Maamar avait été repris pour la première fois avec le Maroc peu de temps avant la Coupe du Monde 2026 par Mo Ouahbi, nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas. L'ancien entraîneur de jeunes du RSC Anderlecht connaît bien sûr par cœur le latéral Mauve, qui avait été récompensé de sa saison solide.

Après avoir participé au Mondial 2026, Maamar faisait son retour en sélection pour cette trêve internationale et cette fois, il a pris du galon. Le 25 septembre dernier, l'Anderlechtois était en effet titulaire pour la première fois et disputait les 90 minutes du match de qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations contre le Gabon.

Ali Maamar encore titulaire avec le Maroc

Ce dimanche, c'est un match amical que le Maroc disputait face au Mali. Et Ali Maamar était encore une fois titularisé par Mohammed Ouahbi, qui faisait un peu tourner et laissait notamment Hakimi (le titulaire au poste) sur le banc. Mais cette fois, les Lions de l'Atlas vont décevoir.

Le Maroc a en effet dû se contenter d'un match nul (1-1,), après avoir remporté ses deux matchs qualificatifs. Pourtant, à la 35e minute de jeu, Abde Ezzalzouli transformait un penalty concédé par un certain Cheick Keita, défenseur central du Sporting Charleroi titulaire avec le Mali.



Mais en seconde période, c'est un Mali plus entreprenant que son adversaire qui finissait par égaliser à la 77e minute sur un but de Gaoussou Diarra, trouvé au second poteau. Le score ne bougera plus et le Maroc conclut donc sa trêve sur une contre-performance, mais a réussi le principal, à savoir gagner des matchs officiels.