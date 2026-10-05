Anderlecht au coude-à-coude pour un jeune attaquant de huit millions d'euros

Le RSC Anderlecht et La Gantoise auraient toujours jeté leur dévolu sur le même jeune attaquant. Selon plusieurs sources, il s'agit d'Amin Chiakha, un avant-centre de 20 ans qui impressionne actuellement au FC Copenhague. Les clubs belges devront cependant batailler pour le convaincre, au vu de la concurrence.

Anderlecht et La Gantoise auraient déjà jeté leur dévolu sur le même jeune attaquant l'hiver dernier. Amin Chiakha avait alors été prêté par le FC Copenhague à Vejle, où il a réalisé de très bonnes performances, voire même impressionnantes.

Chiakha possède la double nationalité, danoise et algérienne, et a fait ses débuts avec l'Algérie plus tôt cette année. Il compte désormais déjà plusieurs sélections avec les Fennecs et a disputé seize rencontres en club la saison dernière (2025), pour une passe décisive.

Amin Chiakha impressionne de plus en plus au Danemark : La Gantoise et Anderlecht frappent à la porte

L'attaquant est sous contrat avec le FC Copenhague jusqu'en juin 2030 et sa valeur marchande est estimée à environ huit millions d'euros selon Transfermarkt. Une hausse inédite, puisqu'il y a moins d'un an, elle ne s'élevait encore qu'à trois millions d'euros.

Outre Anderlecht et les Buffalos, Rosenborg, Bâle, Rennes et le Borussia Mönchengladbach suivaient également le jeune attaquant. Chiakha avait alors fait l'impasse sur le stage de préparation de Vejle, ce qui laissait penser à une éventuelle fin anticipée de son prêt.

Qui parviendra à arracher Amin Chiakha à Copenhague ?

C'est finalement avec le club norvégien de Rosenborg qu'un accord a été conclu, mais seulement l'été dernier. Les deux clubs belges l'auraient néanmoins toujours dans leur viseur. Pour Anderlecht comme pour Gand, il s'agit surtout d'un investissement à long terme. Chiakha est considéré comme une option offensive pour l'avenir.





Mais avec sa valeur marchande élevée, il est entre-temps devenu très coûteux. Ses treize buts et trois passes décisives cette saison avec Rosenborg ne facilitent certainement pas la tâche des clubs intéressés pour le recruter. Reste donc à savoir si, et surtout qui, pourrait éventuellement parvenir à le déloger.