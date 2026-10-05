Axel Witsel était fan de Zizou : "Je supportais les Bleus étant petit"

Interviewé par RMC Sports, Axel Witsel a dévoilé tout l'amour qu'il porte pour le sélectionneur de l'Equipe de France, Zinedine Zidane. Étant petit, il regardait même tous les matchs des Bleus.

Aurait-il tenu ces propos s'il était encore repris avec les Diables Rouges ? Peut-être pas, mais Axel Witsel a pris sa retraite internationale au mois de septembre et peut donc regarder dans le rétroviseur avec franchise. Le Diable Rouge a ainsi confié tout l'amour qu'il portait étant jeune à Zinedine Zidane, le sélectionneur de l'Equipe de France, adversaire de la Belgique ce lundi soir.

"Quand j'étais petit, je supportais les Bleus parce qu'avec mon papa, on les regardait souvent, surtout l'époque France 98", révèle Witsel sur RMC Sports en prélude à France-Belgique. "On regardait presque tous les matchs. De là vient le fait que Zinedine Zidane a été mon idole".

Thierry Henry, une autre idole d'Axel Witsel

Ce ne sera pas le seul, même si bien sûr, le fait d'évoluer au milieu de terrain a toujours réservé une place à part à Zidane dans le coeur de Witsel. "Il y en a eu d'autres, comme Thierry Henry que j'ai eu la chance d'avoir comme coach avec la Belgique", se rappelle le désormais ex-Diable Rouge.

"Ca a toujours vraiment été spécial de jouer contre la France même si bien sûr, aujourd'hui, si je dois soutenir un côté, c'est la Belgique", sourit Axel Witsel, qui compte 140 caps avec les Diables Rouges et a décidé de tirer sa révérence après avoir participé à la Coupe du Monde 2026.



Ironiquement, le Liégeois aurait même pu, durant sa carrière, opter pour l'équipe de France : son père, Thierry Witsel, est né en Martinique, un territoire français. Si les Bleus s'étaient manifestés avant qu'il devienne Diable Rouge, l'ancien du Standard aurait donc dû faire un choix... mais il aurait naturellement opté pour la Belgique, lui qui est né à Liège et a fait toutes ses classes chez les Rouches.