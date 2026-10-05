Catastrophe pour l'ex-Mauve Kasper Dolberg, dont la saison pourrait déjà être finie

L'ancien du RSC Anderlecht Kasper Dolberg pourrait bien ne plus entrer en action cette saison. Il s'est occasionné une grave blessure avec la sélection danoise : on craint une rupture des ligaments croisés pour l'attaquant de l'Ajax Amsterdam.

Kasper Dolberg est décidément maudit. Alors qu'il commençait enfin à faire son trou à l'Ajax Amsterdam, avec deux buts et trois passes décisives sur les deux derniers matchs en Eredivisie, l'attaquant danois, repris avec sa sélection, s'y est gravement blessé à l'entraînement.

Dolberg n'a pas pu entrer en action avec le Danemark durant les rencontres de Ligue des Nations, lui qui n'a plus porté les couleurs de l'équipe nationale depuis septembre 2025. Et il ne devrait plus retrouver les terrains avant longtemps.

En effet, après l'annonce de la fédération danoise selon laquelle Kasper Dolberg serait absent "une longue période", nos confrères de La Dernière Heure annoncent désormais que l'ancien attaquant du RSC Anderlecht pourrait bien souffrir d'une rupture des ligaments croisés.

Fin de saison pour Kasper Dolberg ?

Si ce verdict est confirmé, la saison de l'attaquant danois avec l'Ajax Amsterdam pourrait bien d'ores et déjà être terminée. Le diagnostic ne sera confirmé qu'après plus d'examens, qui ne peuvent pas encore être effectués en raison d'un excès de liquide dans le genou, précise La Dernière Heure.

Kasper Dolberg avait commencé la saison à l'Ajax en mode mineur, perdant sa place dans le onze ajacide au profit de l'ex-genkois Tolu Arokodare. Cette blessure tombe donc au pire moment pour le Danois, qui avait déjà vécu une saison très difficile après sa signature en provenance du Sporting d'Anderlecht.





En sélection, Kasper Dolberg compte 12 buts en 56 caps. Il espérait reprendre sa place avec l'arrivée de son ancien entraîneur à Anderlecht Brian Riemer, mais n'a pas été repris une seule fois en 2026 jusqu'à cette trêve internationale de septembre.

Depuis sa signature à l'Ajax Amsterdam, Kasper Dolberg a inscrit 13 buts en 48 rencontres. Il a également délivré 6 passes décisives.