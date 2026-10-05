"C'est regrettable" : Roberto Martinez, ex-coach des Diables Rouges, très critiqué pour sa gestion de CR7

Chafik Ouassal, journaliste football
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"C'est regrettable" : Roberto Martinez, ex-coach des Diables Rouges, très critiqué pour sa gestion de CR7
Photo: © photonews
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Le Portugal continue à faire parler de lui. Les qualifications pour le dernier Mondial et surtout la compétition même, avait laissé entrevoir une formation dans laquelle Cristiano Ronaldo n'était plus en forme mais débutait et jouait malgré cela.

Les dents ont pas mal grincé du côté du Portugal ces dernières années. Outre son côté tactique et ses choix que nous ne connaissons que trop bien, Roberto Martinez a également généré beaucoup de frustration pour sa gestion de Cristiano Ronaldo.

Des choix qui continuent à faire couler de l'encre aujourd'hui. En effet, malgré son statut de légende, CR7 n'est plus considéré comme une joueur en forme et apte à débuter toutes les rencontres. Chose qu'il souhaite pour sa part.

La faute de Roberto Martinez

Pour Mike Grella, ancien joueur américain qui avait évolué en Angleterre, au Danemark et en Major League Soccer entre 2007 et 2018, aujourd'hui analyste sur CBS Sports Network et Paramount+, la faute est à mettre sur le dos de Roberto Martinez.

"On dit beaucoup de choses sur le Portugal et Ronaldo mais c'est vraiment dommage, c'est regrettable même que Roberto Martinez n'ait pas eu assez de personnalité ou de courage pour mettre le bien de l'équipe en premier", a évoqué l'analyste sur CBS Sports Network.

"Il aurait dû dire 'Je dois faire ce qu'il y a de mieux pour l'équipe.' Et il n'a pas fait ce qu'il y avait de mieux pour l'équipe, c'est un fait avéré à 100 %. Si j’étais entraîneur et que vous me disiez 'J’ai un joueur pour vous qui a 41 ans et qui a joué en championnat saoudien ces deux dernières années' je je répondrais 'Non merci'", poursuit Mike Grella.

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Cristiano Ronaldo, pas ce qu'il y a de mieux pour le Portugal

"Sans me donner son nom, ni me dire où il a joué ni quels trophées il a bien pu remporter, ni combien de buts il a marqué… Je ne veux pas le savoir, car ce n’est pas ce qu’il y a de mieux pour le Portugal en ce moment. Vous avez un attaquant qui vient d’être transféré à l’AC Milan pour 75 millions d’euros et qui a d'ailleurs marqué le but de la victoire lors du dernier match, et vous le laissez sur le banc", déplore-t-il.

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