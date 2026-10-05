Diable Rouge U17 et talent du Sporting Charleroi, Maël Oppenbrouwer se confie : "Ça me donne une vraie chance"

Avec l'équipe belge U17, Maël Oppenbrouwer a connu ses débuts internationaux lors de cette première trêve de la saison. Flanc droit des Diablotins, le joueur du Sporting Charleroi ne garde que de bons souvenirs de ses trois premiers matchs et espère pouvoir surfer sur cette vague pour signer son premier contrat professionnel au Mambourg.

L'équipe nationale belge U17 a disputé trois rencontres amicales lors de cette première trêve internationale de la saison. Les Diablotins, désormais entraînés par Joachim Mununga, ont partagé contre l'Écosse avant de s'imposer face aux États-Unis et aux Pays-Bas, sans broncher (1-5).

"Cela s'est très bien passé", raconte Maël Oppenbrouwer, qui a commencé les trois premiers matchs dans la peau d'un titulaire. "C'est une immense fierté d'avoir pu être repris en équipe nationale et de représenter mon pays. C'est un rêve de gamin, je n'aurais jamais cru pouvoir jouer en équipe nationale un jour. Le coach était fier de moi et de mes performances."

Un honneur pour Maël Oppenbrouwer

Le jeune joueur du Sporting Charleroi apprécie ses premières semaines de collaboration sous les ordres de Joachim Mununga. "C'est un honneur de travailler avec lui. C'est une grande personne. Son coaching est toujours très positif. Il essaye de nous mettre à l'aise pendant les matchs et il est toujours aux petits soins pour nous", détaille Maël Oppenbrouwer, qui se réjouit de ces premiers résultats positifs en sélection.

"Je n'aurais jamais cru qu'on allait faire de si beaux résultats. Personne n'avait réellement joué ensemble, même le coach était surpris que ça tourne aussi bien. Même nos adversaires ont dit à l'entraîneur que la Belgique, ça jouait. J'espère que ça va continuer."

Piston droit, profil qui manque chez les Diables

De son côté, Maël Oppenbrouwer poursuit sa route vers le monde professionnel, lui qui fait les beaux jours du Sporting Charleroi et qui évolue comme piston droit d'une défense à 3 en équipe nationale. "J'aime reproduire les efforts à haute intensité, réaliser des courses dans la profondeur, amener des ballons pour centrer, mais aussi revenir défendre et tacler. En tant que défenseur de formation, c'est une habitude pour moi", explique Maël Oppenbrouwer, conscient que son profil polyvalent pourrait être fortement courtisé dans les années à venir.



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"Je sais que c'est un poste recherché, et je suis content d'y jouer. Cela me donne une vraie chance pour la suite et j'espère que c'est le début d'une belle histoire", espère Maël Oppenbrouwer, qui va retrouver les équipes Espoirs du Sporting Charleroi en espérant franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière. Notamment chez les U23 qu'il espère intégrer dans les semaines à venir.

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Charleroi a "changé de mentalité" avec ses jeunes

"Le club est très content que je sois parti en équipe nationale", raconte le joueur de 16 ans. "Si je reste concentré sur mes prestations en club, je serai encore appelé en équipe nationale. On verra comment ça se passe par la suite. Il y a beaucoup de scouts aux tournois auxquels je participe. Mais je garde les pieds sur terre, ma seule envie est de réussir dans le football."

"Depuis que je suis chez les U14, j'ai eu ce déclic et j'ai compris que le football était ma vie. Maintenant, je me bats tous les jours pour espérer vivre de ma passion", déclare le jeune joueur que le papa avait inscrit à l'Olympic Charleroi à son plus jeune âge, et qui gravit les échelons.

Une "petite pression" aux Carolos ?

"Mon père voulait que je fasse de la gymnastique, mais je préférais jouer au football", explique celui qui a signé au Sporting Charleroi chez les U8, il y a dix ans déjà. "Je trouve que le club a changé de mentalité depuis lors. On commence à avoir beaucoup de jeunes qui s'entraînent avec les professionnels et qui jouent avec les U23. Pour ma part, je me suis entraîné avec eux, même si je n'ai pas encore eu la chance d'être appelé avec eux en match."

Dans un futur proche, Maël Oppenbrouwer espère "pouvoir disputer l'Euro U17, ce qui pourrait changer ma vie et mon parcours sportif." Et ensuite ? "Décrocher un contrat professionnel au Sporting Charleroi. Quand on fait ses débuts en équipe nationale, ça n'est pas pour rien. J'espère pouvoir mettre une petite pression à Charleroi, leur dire que je ne suis pas un simple joueur mais que je suis un international, et donc que des gens s'intéressent à moi", a-t-il conclu.

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