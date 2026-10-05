Interview Diable Rouge U17 et talent du Sporting Charleroi, Maël Oppenbrouwer se confie : "Ça me donne une vraie chance"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur des Diables Rouges
| Commentaire
Diable Rouge U17 et talent du Sporting Charleroi, Maël Oppenbrouwer se confie : "Ça me donne une vraie chance"
Photo: @basquiatjpg
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Avec l'équipe belge U17, Maël Oppenbrouwer a connu ses débuts internationaux lors de cette première trêve de la saison. Flanc droit des Diablotins, le joueur du Sporting Charleroi ne garde que de bons souvenirs de ses trois premiers matchs et espère pouvoir surfer sur cette vague pour signer son premier contrat professionnel au Mambourg.

L'équipe nationale belge U17 a disputé trois rencontres amicales lors de cette première trêve internationale de la saison. Les Diablotins, désormais entraînés par Joachim Mununga, ont partagé contre l'Écosse avant de s'imposer face aux États-Unis et aux Pays-Bas, sans broncher (1-5).

"Cela s'est très bien passé", raconte Maël Oppenbrouwer, qui a commencé les trois premiers matchs dans la peau d'un titulaire. "C'est une immense fierté d'avoir pu être repris en équipe nationale et de représenter mon pays. C'est un rêve de gamin, je n'aurais jamais cru pouvoir jouer en équipe nationale un jour. Le coach était fier de moi et de mes performances."

Un honneur pour Maël Oppenbrouwer

Le jeune joueur du Sporting Charleroi apprécie ses premières semaines de collaboration sous les ordres de Joachim Mununga. "C'est un honneur de travailler avec lui. C'est une grande personne. Son coaching est toujours très positif. Il essaye de nous mettre à l'aise pendant les matchs et il est toujours aux petits soins pour nous", détaille Maël Oppenbrouwer, qui se réjouit de ces premiers résultats positifs en sélection.

"Je n'aurais jamais cru qu'on allait faire de si beaux résultats. Personne n'avait réellement joué ensemble, même le coach était surpris que ça tourne aussi bien. Même nos adversaires ont dit à l'entraîneur que la Belgique, ça jouait. J'espère que ça va continuer."

Piston droit, profil qui manque chez les Diables

De son côté, Maël Oppenbrouwer poursuit sa route vers le monde professionnel, lui qui fait les beaux jours du Sporting Charleroi et qui évolue comme piston droit d'une défense à 3 en équipe nationale. "J'aime reproduire les efforts à haute intensité, réaliser des courses dans la profondeur, amener des ballons pour centrer, mais aussi revenir défendre et tacler. En tant que défenseur de formation, c'est une habitude pour moi", explique Maël Oppenbrouwer, conscient que son profil polyvalent pourrait être fortement courtisé dans les années à venir.

Lire aussi… Un duo inédit contre la France ? "Je serais curieux de les voir ensemble"

"Je sais que c'est un poste recherché, et je suis content d'y jouer. Cela me donne une vraie chance pour la suite et j'espère que c'est le début d'une belle histoire", espère Maël Oppenbrouwer, qui va retrouver les équipes Espoirs du Sporting Charleroi en espérant franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière. Notamment chez les U23 qu'il espère intégrer dans les semaines à venir.

Mael Oppenbrouwer
@basquiatjpg

Charleroi a "changé de mentalité" avec ses jeunes

"Le club est très content que je sois parti en équipe nationale", raconte le joueur de 16 ans. "Si je reste concentré sur mes prestations en club, je serai encore appelé en équipe nationale. On verra comment ça se passe par la suite. Il y a beaucoup de scouts aux tournois auxquels je participe. Mais je garde les pieds sur terre, ma seule envie est de réussir dans le football."

"Depuis que je suis chez les U14, j'ai eu ce déclic et j'ai compris que le football était ma vie. Maintenant, je me bats tous les jours pour espérer vivre de ma passion", déclare le jeune joueur que le papa avait inscrit à l'Olympic Charleroi à son plus jeune âge, et qui gravit les échelons.

Une "petite pression" aux Carolos ?

"Mon père voulait que je fasse de la gymnastique, mais je préférais jouer au football", explique celui qui a signé au Sporting Charleroi chez les U8, il y a dix ans déjà. "Je trouve que le club a changé de mentalité depuis lors. On commence à avoir beaucoup de jeunes qui s'entraînent avec les professionnels et qui jouent avec les U23. Pour ma part, je me suis entraîné avec eux, même si je n'ai pas encore eu la chance d'être appelé avec eux en match."

Dans un futur proche, Maël Oppenbrouwer espère "pouvoir disputer l'Euro U17, ce qui pourrait changer ma vie et mon parcours sportif." Et ensuite ? "Décrocher un contrat professionnel au Sporting Charleroi. Quand on fait ses débuts en équipe nationale, ça n'est pas pour rien. J'espère pouvoir mettre une petite pression à Charleroi, leur dire que je ne suis pas un simple joueur mais que je suis un international, et donc que des gens s'intéressent à moi", a-t-il conclu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis France - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
France

Plus de news

Un duo inédit contre la France ? "Je serais curieux de les voir ensemble"

Un duo inédit contre la France ? "Je serais curieux de les voir ensemble"

07:00
La France séduite par un joueur...absent du groupe des Diables : "Il est amené à faire une belle carrière"

La France séduite par un joueur...absent du groupe des Diables : "Il est amené à faire une belle carrière"

23:10
Van Bommel forcé de changer les choses : le onze potentiel des Diables au Stade de France

Van Bommel forcé de changer les choses : le onze potentiel des Diables au Stade de France

21:00
Mark van Bommel surprend et place un Belge au-dessus de tous ses autres coéquipiers !

Mark van Bommel surprend et place un Belge au-dessus de tous ses autres coéquipiers !

20:20
Mark van Bommel garde le mystère : "Si je vous dis ça, vous saurez qui jouera"

Mark van Bommel garde le mystère : "Si je vous dis ça, vous saurez qui jouera"

19:30
Qui portera le brassard de capitaine des Diables rouges contre la France ?

Qui portera le brassard de capitaine des Diables rouges contre la France ?

18:30
Absent pour France-Belgique, Kylian Mbappé adresse-t-il un message à ses détracteurs sur Instagram ?

Absent pour France-Belgique, Kylian Mbappé adresse-t-il un message à ses détracteurs sur Instagram ?

18:00
1
Axel Witsel était fan de Zizou : "Je supportais les Bleus étant petit"

Axel Witsel était fan de Zizou : "Je supportais les Bleus étant petit"

08:22
Ali Maamar titulaire mais le Maroc accroché en match amical

Ali Maamar titulaire mais le Maroc accroché en match amical

07:30
Le rendez-vous est pris : comment Mats Rits a appris ses retrouvailles avec Anderlecht par surprise

Le rendez-vous est pris : comment Mats Rits a appris ses retrouvailles avec Anderlecht par surprise

06:30
Fameux soulagement pour Brian Riemer, l'Allemagne de Klopp encore déçue : les résumés de la Ligue des Nations

Fameux soulagement pour Brian Riemer, l'Allemagne de Klopp encore déçue : les résumés de la Ligue des Nations

22:45
🎥 Van Dijk devancé ! Mihajlo Cvetković inscrit son tout premier but en sélection contre les Pays-Bas

🎥 Van Dijk devancé ! Mihajlo Cvetković inscrit son tout premier but en sélection contre les Pays-Bas

22:00
Les Diables rouges se rendront à Paris dans un autre moyen de transport que le train

Les Diables rouges se rendront à Paris dans un autre moyen de transport que le train

13:30
Un nouveau venu de Pro League séduit par...les terrasses belges : "Je me plais beaucoup chez vous"

Un nouveau venu de Pro League séduit par...les terrasses belges : "Je me plais beaucoup chez vous"

22:20
Presque aussi chaud qu'à Sclessin : Teddy Teuma écrit l'une des pages d'or du football maltais

Presque aussi chaud qu'à Sclessin : Teddy Teuma écrit l'une des pages d'or du football maltais

21:40
La génération dorée fait encore son effet : Maxim De Cuyper impressionné par deux Diables Rouges

La génération dorée fait encore son effet : Maxim De Cuyper impressionné par deux Diables Rouges

12:30
Le choc hennuyer de la Coupe de Belgique déplacé ? La colère gronde

Le choc hennuyer de la Coupe de Belgique déplacé ? La colère gronde

21:20
Zidane va encore changer ses plans contre la Belgique : une grosse nouveauté dans le onze ?

Zidane va encore changer ses plans contre la Belgique : une grosse nouveauté dans le onze ?

11:30
Mika Godts replacé : la solution de Mark Van Bommel au Stade de France ? Analyse

Mika Godts replacé : la solution de Mark Van Bommel au Stade de France ?

10:40
Les Diables Rouges préparent le choc contre la France : voici leur programme avant le départ

Les Diables Rouges préparent le choc contre la France : voici leur programme avant le départ

11:00
Ange gardien et concurrent : la relation forte entre un ancien buteur de Pro League et Olivier Giroud

Ange gardien et concurrent : la relation forte entre un ancien buteur de Pro League et Olivier Giroud

20:00
Nathan Ngoy revient sur son altercation avec Arda Güler

Nathan Ngoy revient sur son altercation avec Arda Güler

14:50
"Je ne comprends pas pourquoi la direction l'a laissé partir" : Yari Verschaeren à coeur ouvert sur Anderlecht

"Je ne comprends pas pourquoi la direction l'a laissé partir" : Yari Verschaeren à coeur ouvert sur Anderlecht

19:15
Une ingérence politique claire : les Emirats menacent l'Angleterre en cas de sanctions pour Manchester City

Une ingérence politique claire : les Emirats menacent l'Angleterre en cas de sanctions pour Manchester City

19:00
Lukebakio, Moreira ou Trossard ? Mark van Bommel va devoir trancher contre la France

Lukebakio, Moreira ou Trossard ? Mark van Bommel va devoir trancher contre la France

09:00
D1 FFA : la remontada des Zébra Elites qui passent devant l'Olympic au classement !

D1 FFA : la remontada des Zébra Elites qui passent devant l'Olympic au classement !

17:20
Une ancienne star de Premier League, testée jadis par le Club de Bruges, évoque son agression sexuelle

Une ancienne star de Premier League, testée jadis par le Club de Bruges, évoque son agression sexuelle

16:50
Cette révélation de D1 FFA la saison dernière est aujourd'hui muette pour le SL16 Analyse

Cette révélation de D1 FFA la saison dernière est aujourd'hui muette pour le SL16

16:10
Les présidents du Club de Bruges et d'Anderlecht montent au créneau : "Cela doit changer d’urgence"

Les présidents du Club de Bruges et d'Anderlecht montent au créneau : "Cela doit changer d’urgence"

15:30
Un club de Pro League victime des éventuelles sanctions de Manchester City ?

Un club de Pro League victime des éventuelles sanctions de Manchester City ?

14:10
🎥 Un Anderlechtois passe un petit pont à un champion du monde

🎥 Un Anderlechtois passe un petit pont à un champion du monde

13:01
Formé à Anderlecht, il veut revenir en Jupiler Pro League... par une autre porte

Formé à Anderlecht, il veut revenir en Jupiler Pro League... par une autre porte

12:00
Le "match de la honte" : l'Argentine a affronté des jeunes appelés en urgence

Le "match de la honte" : l'Argentine a affronté des jeunes appelés en urgence

10:27
Sébastien Pocognoli renverse la tendance avec l'Écosse : sa première victoire fait parler la presse

Sébastien Pocognoli renverse la tendance avec l'Écosse : sa première victoire fait parler la presse

10:07
Une pépite colombienne dans le viseur d'un club de Pro League : plusieurs équipes sont sur le coup

Une pépite colombienne dans le viseur d'un club de Pro League : plusieurs équipes sont sur le coup

09:30
À peine arrivé et déjà sur le départ ? Une recrue estivale de l'Union sur les radars de grands d'Europe

À peine arrivé et déjà sur le départ ? Une recrue estivale de l'Union sur les radars de grands d'Europe

04/10

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 4
Portugal Portugal 2-1 Norvège Norvège
Grèce Grèce 0-0 Allemagne Allemagne
Pays de Galles Pays de Galles 0-1 Danemark Danemark
Pays-Bas Pays-Bas 2-1 Serbie Serbie
France France 20:45 Belgique Belgique
Italie Italie 20:45 Turquie Turquie
Angleterre Angleterre 06/10 République tchèque République tchèque
Croatie Croatie 06/10 Espagne Espagne

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Absent pour France-Belgique, Kylian Mbappé adresse-t-il un message à ses détracteurs sur Instagram ? QuickPick QuickPick a propos de Nathan Ngoy ciblé par une vague de messages racistes après Belgique-Turquie Union 60 Union 60 a propos de Un score trompeur ? La presse étrangère tempère les ardeurs après Belgique-Turquie Union 60 Union 60 a propos de "Seul un coach ne voit pas ça positivement" : le petit regret de Van Bommel dans la belle soirée des Diables Union 60 Union 60 a propos de "Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse Pogi Pogi a propos de "Pour une mi-temps ou pour une heure" : Philippe Albert réclame du changement face à la Turquie El Malvario El Malvario a propos de De Bruyne magique, enfin le sourire de Lukaku : les notes des Diables contre la Turquie Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Je ne peux pas regarder ça" : Olivier Deschacht dans de sales draps après ses propos polémiques Union 60 Union 60 a propos de "J'étais très énervé" : Thibaut Courtois revient sur le "seum" après la défaite face à la France en 2018 Union 60 Union 60 a propos de "Certains joueurs jouent les traducteurs" : Mark van Bommel s'explique sur la langue utilisée avec les Diables Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved